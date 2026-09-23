長期頭暈別只補鐵　小心貧血背後隱藏大腸癌　疲累+走路喘快就醫

70歲的李先生，有嚴重便秘，且經常頭暈、虛累累、體力不佳，有一天如廁後突然昏倒，家人送醫發現，有嚴重貧血。家人覺得奇怪，一個好好的人怎麼會貧血，到大醫院做進一步檢查，醫師診斷為大腸癌。



大腸直腸癌跟多數疾病一樣，出現的症狀並非一成不變，而是多樣化的，有時很難與其他疾病做區分。馬偕醫院消化系內科衛教文指出，除了大便行為及糞便形狀改變，可能是大腸癌外，貧血也是初期症狀之一，尤其是在右側大腸病灶。

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貧血是身體發出警訊 背後隱藏疾病危機

台灣馬偕醫院消化系內科衛教文強調，由於腫瘤慢性出血，加上量少，所以糞便顏色改變不多，不易以肉眼從糞便發現出血，須靠潛血反應檢查。若再加上營養不良，貧血就會更明顯。當患者出現症狀時，已經有嚴重貧血了，有些患者血色素甚至已下降到正常人的1/4，才到醫院求診。

貧血看似小問題，事實上，它可能身體警訊。臺北市立聯合醫院忠孝院區血液腫瘤科主任簡采汝指出，臨床上，貧血只是一種表徵，背後原因多元，醫學上可以區分是大球性貧血或小球性貧血，並因為年紀，表徵不同，背後原因不同，需要應對方式亦不一樣。

小球性貧血

常見因為月經過多或異常的缺鐵性貧血。沒有足夠的鐵，身體就不能產生足夠的血紅蛋白，而血紅蛋白是紅血球內的一種物質，負責將氧氣輸送到各種組織和器官。引起缺鐵性貧血的原因還包括：

快速成長階段的兒童和青少年以及孕婦

不均衡的素食者

老年人

慢性胃潰瘍

痔瘡

急性外傷



以上族群都可能因為血液流失過多而發生缺鐵的情況。

巨球性貧血

若檢驗數值中平均紅血球容積(Mean corpuscular volume,MCV)大於正常值(81~100 fL)，表示紅血球體積偏大，可能是缺乏葉酸或是維他命B12導致的巨球性貧血。其中如果是維他命B12缺乏導致的巨球性貧血，可能還會影響中樞神經和腦神經病變，引起惡性貧血。

簡采汝表示，造成維他命B12缺乏的可能原因相當多，包括：不夠均衡的素食，胃切除患者缺少位內分泌內在因子及老年人因為胃萎縮。其他引起葉酸缺乏情況包括長期酗酒，某些藥物干擾葉酸吸收，例如治療癲癇藥物及某些化療藥。

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正球性或混和型貧血

有些患者的貧血不只一種原因，比方甲狀腺亢進合併胃潰瘍，或月經過多又素食，或者地中海貧血加上痔瘡，年紀大或慢性腎臟病合併骨髓再生不良等，此時的貧血比較複雜，就需要血液專科醫師進一步檢查。

特殊疾病

不少的癌症初期會以貧血來表現，例如胃癌、大腸癌、胰臟癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等。患者初期可能未必有腫塊壓迫的效應，只是單純覺得疲累、愛睏，有些患者也許不以為意，覺得是工作或生活壓力過大，及至某次體檢，或者真的體力不堪時才就醫，就醫初期又因為初期就醫科別未必直接對應而重複輾轉就醫才發現。

很多癌症都會合併貧血

簡采汝分享臨床經驗，門診日前便接受一骨科會診患者因為下背痛，脊椎壓迫性骨折入院手術固定，後來發現患者有貧血及糞便潛血反應陽性，檢查發現有胃潰瘍，更進一步骨髓檢查發現有多發性骨髓瘤。患者接受治療後，血紅素穩定，也不再反覆的骨折。

因此認為釐清潛藏貧血的原因非常重要。簡采汝說，若是只治療淺層，僅投與鐵劑或潰瘍治療，忽略多發性骨髓瘤的治療，貧血非但無法根治，反而錯失了癌症治療良機。

疲累、走路喘合併體重下降 建議「1」檢查

此外，有一些純粹血液科疾病，如骨髓再生不良貧血等，也常常合併內科疾病同時出現，特別是中年以上患者，有些反覆感染，有些經基礎貧血及內科治療但仍貧血不癒者，則需要進行骨髓穿刺檢查，才能揪出貧血的原因。

最後簡采汝呼籲民眾，不要小看疲累，走路喘，及覺得自己本來就輕微貧血，而忽略了進一步診治的必要。貧血只是徵兆，長期不癒，合併體重下降，身體腫塊，骨頭痠痛，排便習慣改變等症狀時，切記尋求血液腫瘤科進一步諮詢，以及早釐清診斷，對症治療。

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