食魚生出事？台男染李斯特菌兼腦膜炎！醫生警告放雪櫃不代表安全

不少港人鍾情日本菜，但進食生冷食物必須留意食安風險。台灣一名男子進食存放在雪櫃的魚生後，出現發冷及高燒至39.6度，被送往急症室後竟發現感染李斯特菌，並引發腦膜炎。



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台灣新光醫院胃腸肝膽科主治醫生張璨璿早前在社交平台Threads分享一宗食安病例。一名中年男子進食存放在雪櫃內的魚生後，當晚隨即感到發冷，翌晨開始發燒，至中午時分更出現劇烈頭痛（註：臨床上侵襲性李斯特菌潛伏期通常數天至數星期，但高菌量或非侵襲性腸胃炎急性發作亦可於數小時至數天內顯現，繼而惡化蔓延）。患者被送往急症室時，體溫已高達39.6度，經檢查後證實感染李斯特菌並引發腦膜炎，最終需留院接受為期三周的抗生素治療。

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張醫生指出，部分經食物感染的細菌，嚴重時可波及腦部。若市民進食後出現發燒並伴隨劇烈頭痛、頸部僵硬，或神志不清等症狀，應立即求醫。他特別強調，李斯特菌在雪櫃冷藏的低溫環境下，依然有能力繼續繁殖，因此切勿誤以為食物「冷藏過就安全」，進食未經烹煮的食物時，必須嚴格留意保存時間與食用期限。

相關帖文曝光後引起網民熱烈討論，更引出其他過來人分享慘痛經歷。有網民留言表示：「我現在也不敢再食魚生和生蠔，之前試過引發急性腎炎，差點要洗腎，住院打了10日抗生素。」也有網民指出外賣魚生回家進食的風險本來就較高，由運送過程到冷藏環境均是關鍵，不能掉以輕心。

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什麼是李斯特菌？揭開「低溫殺手」特性與致病潛伏期

衞生防護中心指出李斯特菌病由李斯特菌引致，該細菌常見於自然環境（如泥土或水等）。它可存在於受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶。而加工食物如軟芝士及凍食肉類等，亦可能在製作過程中或其後受污染。

根據世界衞生組織（WHO）與香港食物安全中心的權威流行病學統計，李斯特菌引致的食源性感染雖然發生率較沙門氏菌低，但其侵襲性感染的死亡率卻高達20%至30%，是公衞領域中最具殺傷力的食源性致病菌之一。

與一般常見細菌在低溫下休眠不同，李斯特菌在攝氏0度至4度的冷藏環境中依然具備頑強的繁殖能力，且具備耐鹽、耐酸與兼性厭氧等特質。感染後的臨床表現因宿主免疫力而異：一般健康成人多半僅出現短暫的自限性腹瀉或發熱；但對於免疫力較弱者，細菌極易穿透腸道屏障侵入血液循環引發敗血症，甚至突破血腦屏障引起致命的急性化膿性腦膜炎或腦膜腦炎。

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病徵



患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。孕婦、初生嬰兒/幼兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。

傳播途徑



李斯特菌病主要透過進食受污染的食物所引致。李斯特菌亦可由孕婦經胎盤傳給胎兒或經受感染的產道傳給新生嬰兒。

李斯特菌在冷藏情況下會停止生長嗎？ 這是一般市民最大的食安盲點。大多數細菌在攝氏4度以下（即一般雪櫃冷藏格的溫度）會停止生長，但李斯特菌屬於嗜冷菌，在 攝氏0度至4度的低溫環境下，不但不會死，反而能夠繼續緩慢繁殖。因此，受污染的食物在雪櫃放得越久，細菌量就越高。

4大高危食物極易滋生李斯特菌

生冷海產： 魚生、生蠔、煙三文魚等



冷加工即食肉類： 火腿、凍肉片、熱狗腸、火雞片、肉醬



未經消毒的奶類製品： 使用未經巴士德消毒的牛奶製成的食物，特別是軟芝士如布里芝士、金文拔芝士等



預製及包裝冷盤： 超市買到的預先包裝沙律菜、切開擺放較久的水果



李斯特菌潛伏期長 魚生務必當天食用

根據台灣衞生福利部疾病管制署的指引，李斯特菌病的潛伏期可短至數小時至 3 天，長則可延遲至 70 天不等（中位數約 3 星期），這導致許多嚴重感染者在發病時早已遺忘數天甚至數星期前曾吃過的冷藏生食。

張醫生在帖文提醒大家，買外賣刺身回家後建議於當日盡快食用完畢，絕不建議在雪櫃存放數天後再作生食；若暫不食用，必須立即冷藏於攝氏4度或以下的雪櫃內，並嚴格遵守食用期限，他強調「就算食物沒有異味，也不代表安全」。

此外，市民在處理食材時亦應遵從基本食安守則：徹底清洗蔬果、徹底煮熟肉類、將生熟食物分開擺放，以及在處理食物前清潔雙手、刀具與砧板。至於孕婦、65歲以上長者及免疫力較弱的高危人士，在進食火腿、熱狗等加工肉類前，建議應加熱至中心溫度達攝氏74度以確保安全。

總結而言，享受美食與保障健康必須並重。生冷食物始終存在隱藏的食安風險，而雪櫃絕非萬能的無菌保險箱。面對生命力頑強的李斯特菌，市民必須打破「無異味、有冷藏就等於安全」的致命迷思。購買外賣魚生或冷藏即食食品時，謹記控制份量並盡快食用完畢。