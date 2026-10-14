男子日行3萬步引發血尿 膀胱塞滿血塊 全因一中老年男性常見病

據內地媒體報道，來自重慶的57歲周先生與妻子前往杭州觀光，兩人的行程安排得極為緊湊，涵蓋西湖、靈隱寺、梅家塢及大運河等多個知名景點。為了盡情遊覽，夫妻二人每日步行高達兩萬至三萬步，屬於典型的高強度「暴走式」旅遊。



然而，行程到了第五天，周先生的身體終於承受不住。當天他突然感到排尿異常困難，即使拼盡全力，也僅能擠出幾滴粉紅色的尿液。到了當晚，病情迅速惡化，尿液轉為深紅色，甚至出現肉眼可見的血凝塊，下腹部更伴隨難以忍受的脹痛。見狀況不妙，周先生隨即被送往浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科求醫。



膀胱積聚7厘米血塊 失血過多引發貧血

經醫生詳細檢查發現，周先生的膀胱內積聚了大量的尿液與血凝塊，其中血塊竟達約7厘米；同時，其前列腺增生達5.5厘米。

據悉，周先生本身早已患有前列腺增生，在出發前一周，他就曾因排尿困難在醫院插入導尿管治療。當時醫生已明確建議他應盡快接受手術，但他希望等假期結束後才處理，不料強行出遊最終引發急性大出血。

急診科醫療團隊隨即聯同泌尿外科專家進行會診，緊急為他進行膀胱鏡手術，清除膀胱內的龐大血塊並進行導尿。雖然術後周先生一度感到腹部壓力大減，並打算按原定計劃搭飛機返鄉，但半夜的血液檢查顯示，其血紅素驟降至9.7g/dL，陷入中度貧血狀態。在醫生強烈建議下，他接受了「經尿道前列腺切除術」及「膀胱鏡血塊清除術」。所幸手術相當順利，身體逐漸康復，最終改乘臥鋪火車安全返家。

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前列腺增生５大常見症狀

前列腺增生是一種非常普遍的退化性疾病，據衛生署資料，在本港逾半 60 歲以上男性患有良性前列腺肥大症，而 80 歲以上男士，更有 9 成是患者。

當前列腺增生到一定程度時，就可能壓迫到尿道，導致一系列的症狀。這些症狀包括：

1. 尿頻：感覺需要更加頻繁地排尿，尤其是夜間。

2. 排尿困難：尿流變弱、斷斷續續，需要用力才能排尿。

3. 尿急：突然感到迫切需要排尿，難以控制。

4. 尿滴漏：排尿結束後仍然有小量尿液滴漏出來。

5. 尿道不完全排空感：感覺尿液未完全排空，需要多次嘗試才能排尿完全。

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如何預防良性前列腺肥大？

隨著年紀的增長，患上前列腺脹大的機會亦相對提高，至今尚未有明確的預防方法，不過大家可以參考以下的建議，相信會有助減低前列腺脹大的風險：

1. 定期檢查



根據美國癌病學會的建議，50歲以上的男士每年都應定期進行前列腺檢查，有助及早診斷病情和進行治療。

2. 肛門指診



一般建議50歲以上男性，每年至少應進行一次肛門指診。此檢查可概略了解前列腺的大小、形狀、是否有不正常的硬塊、有否發炎等。

3. 保持健康的飲食及生活習慣



良性前列腺脹大主要是由於荷爾蒙轉變和非癌性前列腺組織增生而引致，而泌尿系統患上炎症也會使症狀加重。此外，肥胖、心理壓力、抑鬱、酗酒、吸煙、藥物、飲食習慣及衛生等等因素，都有可能導致良性前列腺脹大的機會。