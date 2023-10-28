前列腺肥大｜小便無力、尿不乾淨別輕視！醫生教多吃4種食物保養

上了年紀出現前列腺（又稱攝護腺）肥大、尿不乾淨千萬別輕忽！日前有中年男子因忽略，導致膀胱腫脹約常人三倍大，兩側出現水腎情況，嚴重到需要洗腎，醫師提醒有2大情況需要特別警覺，避免不可逆的傷害。



台灣員榮醫院腎臟科主任孫樹俊指出，「水腎」指的是腎臟尿液收集系統（腎盂）異常變大，可能有輸尿管阻塞如結石、泌尿道腫瘤、血塊、輸尿管狹窄或前列腺肥大等情況，阻塞會影響腎臟功能。

萬一長期忽略或阻塞過久，會引起不可回復的腎臟實質變薄，甚至當腎臟泌尿道感染，不易康復。尤其「前列腺肥大」也會導致膀胱壁也逐漸變粗、變厚，太晚處理可能要長期放尿管，甚至洗腎。

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注意！前列腺肥大分成2種

前列腺肥大症狀主要分「阻塞性」、「刺激性」症狀兩種，阻塞性症狀包括小便時要等一等或斷斷續續、尿柱較細，較無力、小便時需要用力才解的出來、小便解不乾淨、小便完後仍會滴滴答答。

刺激性症狀包括頻尿，正常排尿次數每天約5至7次，以成人每次排尿3百到5百c.c.，如果每天排尿8次以上或小於一小時就解尿，就表示有頻尿問題。

再來是急尿，當病人一有尿意，就要馬上上廁所，否則會憋不住，另外半夜還會常常想要跑廁所，出現夜尿情形，每晚要起來小便大於一次以上等，都可能是前列腺肥大的症狀。

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嚴重恐致膀胱炎、結石和洗腎

台灣員榮醫院泌尿科醫師呂謹亨指出，前列腺肥大可能造成下泌尿道阻塞，長期阻塞的結果會使膀胱壁變粗，變厚，彈性變差，也可能造成膀胱憩室，膀胱結石。

甚至尿不出小便來，而需插導尿管，經常的尿路感染，急、慢性膀胱炎，一但有膀胱退化增厚會進而影響上泌尿道，包括輸尿管及腎臟，造成腎水腫及腎功能受損，導致尿毒症，未來洗腎的風險大增。

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平時可多吃蠔、南瓜籽保養

醫師提醒，男性50歲後前列腺會開始增大，只是每個人的速度不一樣，據統計50到60歲的男性約一半有前列腺肥大的現象，70歲的男性約70 %，80歲以上，幾乎90 %的男性有前列腺肥大的情況。

呂謹亨建議，男性平日可多攝取番茄、蠔、南瓜籽及十字花科蔬菜等食物有助於預防及改善前列腺肥大。一旦有解尿不順的症狀，應儘早到泌尿科門診檢查，即時服藥或手術治療，減少膀胱及腎功能受損。

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