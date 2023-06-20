前列腺肥大｜半夜不斷起身去廁所！醫生教日常飲食保養前列腺秘訣

台灣45歲的林先生平時覺得膀胱脹脹，一直有想解尿的感覺，半夜也要起床上廁所5、6次，但站在馬桶前卻好一陣子才解得出來，嚴重影響睡眠品質，身心苦不堪言。



就醫經評估診斷為「前列腺（攝護腺）肥大」，透過醫師給予藥物治療後，情況有明顯改善，終於可以一覺到天明。

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男性40歲後易出現前列腺肥大 常見症狀一次看

台灣中榮嘉義分院泌尿科醫師林佳達表示，前列腺又稱為「攝護腺」，根據統計40歲以上的中年男性容易開始有前列腺肥大的問題，在60歲以後，一半以上男性會罹患前列腺肥大，超過80歲後，有8成以上男性患有此症。

林佳達醫師說明，「前列腺肥大」醫學上稱之為「前列腺良性增生」，常見的症狀：尿流細小無力、小便時必須等待才能解得出來、 老是覺得尿排不乾淨、 剛解完小便後，2小時內又需再次小便、要用力才能解得出來、解完後還會滴滴答答、時有尿急感、半夜需起身小便數次等，造成許多熟齡男性的困擾。

症狀輕微口服藥物治療為主 嚴重需手術治療

當症狀輕微的時候，可以使用口服藥物治療，主要以減輕解尿症狀、延緩惡化速度為治療目標。台灣林佳達醫師提及，萬一症狀嚴重影響日常生活，或是因為前列腺肥大產生併發症，例如膀胱結石、反覆泌尿道感染、雙側腎水腫引發腎功能異常、經常性血尿，手術治療就是最佳選擇。

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日常飲食保養前列腺 建議可攝取這些食物

台灣林佳達醫師建議，可藉由攝取茄紅素、鋅、大豆異黃酮來延緩前列腺肥大的問題，富含茄紅素的食物有番茄、甜椒、西瓜、番石榴、木瓜，可幫助抗氧化、抗發炎，減緩前列腺肥大、預防前列腺癌；前列腺液有高量的鋅，而生蠔、南瓜籽、堅果、牛肉可補充鋅攝取，維持前列腺的正常功能。另外黃豆、豆腐、豆漿等黃豆製品，含有大豆異黃酮及植物雌激素，有助於抑制前列腺不斷增生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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