秋天乾咳狂吃冰糖燉梨？醫揭高糖發炎陷阱：這2種體質越食越多痰

每逢秋風漸起、氣候轉乾，不少人都會感到咽喉乾癢不適，甚至引發一陣陣止不住的乾咳。面對這種「秋燥」困擾，許多人的第一直覺就是遵照民間傳統食療，煲一碗溫熱的「冰糖燉梨」來潤喉清肺。然而，在臨床門診上卻屢見不鮮：不少患者連續吃了幾天燉梨後，病情不僅沒有緩解，反而咳嗽愈演愈烈，甚至從最初的無痰乾咳，急轉直下變成滿喉濃痰、難咳難清的窘境。



每逢秋風漸起、氣候轉乾，不少人都會感到咽喉乾癢不適，面對這種「秋燥」困擾，許多人的第一直覺，就是煲一碗溫熱的「冰糖燉梨」來潤喉清肺。（AI生成圖片）

越甜越咳？高糖誘發氣管生痰

從現代生理學視角審視，過量精製糖對發炎氣管的負面影響不容忽視，據哈佛健康出版（Harvard Health）研究指南，高游離糖飲食是推動體內慢性發炎的重要推手；而NCBI免疫學期刊綜述《Excessive intake of sugar》更進一步揭示，高糖會刺激身體釋放白介素-6（IL-6）及腫瘤壞死因子（TNF-α）等促發炎因子。在臨床生理機制上，高濃度糖液流經咽喉時，高滲透壓容易使局部黏膜細胞失水乾涸；呼吸道上皮杯狀細胞（goblet cells）受刺激分泌濃稠黏蛋白，反令原本乾咳的氣管排痰更加困難。

高濃度糖液流經咽喉時，高滲透壓使局部黏膜細胞失水乾涸；伴隨發炎級聯反應，呼吸道上皮杯狀細胞受刺激加速分泌濃稠黏蛋白，反令原本乾咳的氣管排痰更加困難。（AI生成圖片）

這兩類體質 越吃冰糖燉梨咳嗽越嚴重

1.寒濕型咳嗽（白痰、痰多稀薄、畏寒）

若咳嗽時伴隨大量稀薄白痰、泡沫痰，並有鼻塞、流清涕或怕冷等症狀，屬於典型的風寒或寒濕咳嗽。雪梨本性偏涼，即便經過蒸煮，其寒涼之性仍存；再加上冰糖的滋膩特性，極易聚濕生痰。寒上加寒，配合高糖刺激，自然會令氣管過敏加劇，導致痰量暴增。

2.脾胃虛寒體質（易腹脹、容易腹瀉、手腳冰冷）

中醫認為「脾胃為後天之本」，亦是「生痰之源」。脾胃功能弱的人無法順利運化水濕，吃下過量高糖且偏涼的蒸梨，會直接損傷脾陽。濕氣滯留體內並上貯於肺，便形成了源源不絕的痰液。

脾胃功能弱的人無法順利運化水濕，吃下過量高糖且偏涼的蒸梨，會直接損傷脾陽。（AI生成圖片）

避開高糖陷阱：改用百合雪耳潤燥

面對秋燥咳嗽，現代營養學與中醫在「控糖」上方向一致，根據香港食物安全中心（CFS）指引，成人每日游離糖攝取量應壓在總熱量10%以下，若能進一步控制在5%以內（約25克）更佳。然而，坊間盅傳統冰糖燉梨動輒加入30至40克冰糖，若以世衞與食安中心進一步建議的每日25克理想攝取量計算，單吃一碗便已大幅超標。若想潤燥又不想承擔高糖造成的氣管黏液與脾胃負擔，應回歸無糖的「平補食療」：改用富含天然水溶性膠質的天然百合、乾雪耳慢火燉煮，既能形成咽喉黏膜保護層，亦能避免脾胃受高糖所困。