秋天關節保養｜一轉涼關節炎疼痛加劇　專家教按4個穴位有效舒緩

最近早晚出門時，已經感受到秋天的涼意，顯示季節正在轉換。然而，中午的氣溫仍然炎熱，太陽一下山，溫度立刻下降。



專家提醒，這種天氣變化會讓血液循環變差，發炎物質難以排出，導致關節炎患者的症狀加劇。

如何避免「秋季關節痛」？按摩四大穴位可幫助改善！

日夜溫差大，夜晚最容易感到不適的就是「關節」。這個時候，應該開始穿上稍微厚一點的衣物，白天怕熱的話，可以搭配方便穿脫的外套，應對溫度變化。

若出現「秋季關節痛」，建議可按摩以下四個穴位，來舒緩疼痛。這些穴位簡單易操作，大家平時都可以自行按摩：

建議可按摩以下四個穴位，來舒緩疼痛。（Heho健康授權使用）

1. 大椎穴

位於低頭時頸背交界處，骨頭突起的下緣。

2. 外關穴

手背朝上，位於手腕往手肘方向約三指處。

3. 曲池穴

彎曲手肘，肘彎橫紋的底部。

4. 百里穴

位於腿部後方，膝蓋彎曲皺褶下方約五公分處。

專家：平時可以經常按壓這些穴位，或者進行熱敷與適當運動。記得保暖和多休息，才能減少疼痛發作的機會。



