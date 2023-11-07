減肥｜秋天是瘦身時機！6件事助刮油排毒　熱量高食物別於晚餐吃

氣溫逐漸由熱轉寒，當外界氣溫比平均氣溫下降10°C時，人體熱量需求約提升5%；而進入秋季食慾大增，攝入的熱量也增加，中醫授「6大方法」讓體重持續下降，讓減重、瘦身事半功倍。



台灣澄觀中醫診所院長蕭善文醫生表示，秋天空氣中濕氣漸消，取而代之是乾燥空氣，故為「秋燥」，而人體對應大自然陽氣漸斂，體內新陳代謝也變低下，容易產生莫名疲累感，俗稱「秋乏」。因此她說，秋天要多補充滋陰潤燥及促進燃脂的食材，並且早睡早起、增加睡眠時間，以斂陰養氣。並且再做些聚氣、內斂的運動，和緩讓身體微微流汗即可，所謂「秋收」。

天氣轉涼，是養生也是減肥的大好機會！（按圖了解）

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進入秋天，蕭善文分享「6大方法」讓你維持輕盈體態，體重甚至有望持續下降：

1. 調節飲食，一日三餐低熱量晚餐

秋天宜多吃平潤食物，如梨（蒸熟更好）、百合、玉竹、沙參、石斛、荸薺（馬蹄）、枸杞等，潤心肺、養胃陰。秋氣與肺臟相通，肺臟嬌嫩、易受外邪侵害，而銀耳、海帶、山藥、蓮子、海參、菇類等帶有膠質、質地黏稠的食物，能達到滋潤作用，增進新陳代謝。

務必固定三餐時間，於餐與餐間不吃任何有熱量的食物，避免吃進不必要熱量。有人認為「省去一餐」能減少熱量攝取，但倘若用餐時間間隔過長，大腦會積蓄能量，下一餐恐吃得比正常食量多，而脂肪也會因此大量累積。對於熱量較高的食物，只能在早上和中午吃，尤其是晝夜溫差大的季節，因體內胰島素早晨分泌低、到了傍晚到達高峰，會促進脂肪大量囤積。

2. 多做有氧運動

秋天氣溫低時，可把握「天涼脂肪易燃燒」的原理，加強運動效果，例如原地踏步、多爬樓梯、飯後散步，氣功、瑜伽、伸展操等，微微流汗即可，要捨棄大汗淋漓的劇烈運動，避免損害陽氣。

3. 多喝溫熱開水

溫熱開水有暖身效果，可使身體產生一定熱量，有利於發汗，水不但沒有熱量，身體還必須消耗熱量來代謝水分，在減重期間水分能加速新陳代謝，將體內的廢物排出體外，但千萬別喝冷水，因人的脾胃「喜溫忌寒」，冷水多喝反而有害健康。

喝水的建議量為1500～2000c.c.，且最好一小口一小口地喝、少量多次，不要一次灌太大口，否則身體無法有效吸收分佈。此外，多喝水還可以充飢，喝飽了就不會想吃零食，所以在肚子餓、想吃東西時多喝水，此時克制食慾的效果最佳。

4. 泡熱水澡

身體暖和，食慾自然會降低，當身體完全浸泡在熱水裏，幫助提升新陳代謝速率，讓多餘的脂肪隨汗水排出。建議一周泡2～3次熱水澡，每次15～20分鐘，當末梢循環變好，身體就不會一直想儲存熱量。

5. 睡個好覺

睡眠時間太多或太少都不好，身體內分泌會因睡眠過多或過少而改變，例如生長激素和瘦素分泌不足，讓人的新陳代謝變差。而優質睡眠可幫忙控制失去理智的食慾，請盡量在23點前就寢，並將睡眠時間控制在6～8小時間。睡覺也是養陽氣、生正氣的好辦法。多睡覺，有助於恢復精力、體力，從而養陽。

6. 多曬太陽

多曬太陽，可以喚醒身體機能，減少脂肪開始囤積的機會。秋天人體對應大自然陽氣漸斂，體內新陳代謝也變低下，太陽是陽氣的主要來源，而曬太陽最好的時間是上午10～11點及下午1點左右，陽虛的人要多曬太陽，陽不虛的人也要曬太陽。

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