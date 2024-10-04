養生攻略｜中醫體質保養入門 35歲前後養肝護胃 防皮膚衰老

相信不少人都會聽過「女人唔補好易老」這句說話，很多女士都覺得自踏入三十歲，身體狀態就會大不如前。然而，不同年紀的女性有不同的煩惱，掉髮、長皺紋、生理期的酸痛，雀斑、老人斑、白髮橫生等等數之不盡。按現存最早中醫理論著作《黃帝內經》所指，女性生理是以「七」為倍數，每過七年就進入另一個生理階段，女性從35歲就開始衰老，到了49歲腎精衰竭，生育能力衰退，正式進入更年期。女人從青春少艾時期轉變到老年生活這段時期，應該作好不同準備，日後生活更舒適。在接下來的八個星期一，我們將以不同體質為大家講解保養要點。



女士們想保青春及延遲衰老，應及早進行保養。（圖：Shutterstock）

中醫重保養從內而外保養 養好五臟六腑為關鍵

說到保養，不少女性都是從臉部保養下手，因此各類抗衰老精華、面膜產品備受消費者歡迎，但從中醫觀點臉部其實不需要擦太多護膚品，反而應該從滋養身體的五臟六腑著手，順時養生、把握每個年齡的養生要點，才可從內而外散發健康和美麗。

不少二十多歲的女士都對30歲這個人生關口充滿恐懼，擔心身體就從此走下坡。但其實於中醫角度，踏入30歲並不等於身體即將走下坡。根據中醫說法，35歲前的女人無論是外貌還是健康仍然處於顛峰，而過了35歲後身體機能會開始下降，例如負責吸收營養、製造氣血的「足陽明胃經」，和排除身體毒素的「手陽明大腸經」的陽明脈功能都會下降，從而令各種問題浮現，像是臉色變黃變灰、皮膚鬆弛和下垂、力不從心、便秘、掉髮等。因此，想避免出現這些狀況，女士們要捉緊在35歲以前做好準備，迎接更年期。

保養既要按時辰亦要分體質 補錯時間體質隨時事倍功半

要認真保養陽明脈，就不可忽略脾胃。可從日常生活習慣下手，例如可早晚按摩揉壓陽明經的穴位，比如虎口的合谷穴和手肘的曲池穴，及膝蓋約四指下方的足三里穴，以疏通手足陽明經絡，幫助經絡氣血循環。在衣著上亦可多注意保暖，因為途經背部的督脈被稱為陽氣之根，而腹部則是女性生殖系統之所在，所以穿搭上盡量選擇能蓋過小腹、減少露背，都能保持腰背和丹田的溫暖。

足三里穴位於膝蓋下、約四指寬度的下方。（圖片：Fotolia）

另外也可從飲食入手進行保養，因為「陽明者胃脈也」，而胃經主養氣血，養好胃氣血就會好。在飲食上，生冷食物及豆類容易引致胃脹問題，具刺激性、辛辣油膩、過酸的食物都對胃經有損。除此之外，台灣中醫師余雅雯說，除了食對食物，還要食對時間，以確保「補得其所」。因為按中醫的理論，每日分為12時辰，而每個時辰亦對應人體的十二個臟腑，例如在「丑時」身體運行肝經時睡得好，養足肝血就可以舒緩月經不順帶來的焦躁；在大腸經運行的「卯時」喝溫水，可以幫助腸道蠕動，有助排毒美顏；想要擁有白滑無暇的肌膚，就要在胃經的「辰時」吃早餐。

按中醫理論，每日分為十二時辰，每個時辰對應人體的十二個臟腑。（圖片：大紀元）

有部分人聽從網上或身邊親友推介，以為透過食療多補陽明經就對身體有益，然而會出現血壓上升、口乾舌燥、喉嚨痛、便祕等情況，這大多是出於不了解自己的體質，胡亂進補所致。中醫有云虛則補之，若有氣虛、血虛時便可以補氣補血；若陰不足便可以養陰，火氣大的濕熱體質就不可亂補。

想知道自己屬於哪種體質，不同體質可以如何保養，記緊留意我們日後的文章資訊分享！

養肝護胃茶湯好推介

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶 - 三角茶包

使用低溫烘焙制作技術，對長期熬夜丶工作壓力大所引致的肝火上升丶口臭丶長暗瘡丶睡覺易醒丶易做夢，有相當程度的改善。

➤Ozen 生活館 清火養肝安眠茶 $50

moonwell®️湯包 【姬松茸混合果仁素湯】

鮮香可口的養生茹素食療配方燉湯，採用原條「菇菌之王」－姬松茸，口感脆嫩爽滑、具有杏仁香氣，絕非坊間細薄茸片。moonwell的中醫團隊為你用心配搭營養充足的姬松茸混合果仁素食燉湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以合桃、腰果、栗子、紅蘿蔔、蓮藕等美味低脂低卡路里的健脾益胃食材，絕對令你喝一口會驚訝素湯也可如此鮮美濃郁！

moonwell®️湯包 凍齡三菌【姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯】

清甜鮮味的養生食療配方燉湯，猴頭菇、茶樹菇、姬松茸並列三大保健食用菌。口感脆嫩、味鮮香醇的菇菌類配搭富含營養素有助抗衰老抗氧化，是逆齡不老的珍貴食材。同時增強人體免疫力，從而增強體魄更有效對抗病菌及疫症。配以紅蘿蔔、豬𦟌、雞、淮山、紅棗等有益身體的食材，一起用味覺享受來對抗逆境吧！

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶

對長期熬夜丶工作壓力大所引致的肝火上升丶口臭丶長暗瘡丶睡覺易醒丶易做夢，有相當程度的改善。