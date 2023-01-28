心理健康｜身上常常莫名痛楚？醫生揭可能這部分出問題產生疼痛感

常說「身心理健康」為一體，心理的狀況若不佳也會直接反應在身體上，在精神科診斷上就有所謂的「心因性疼痛」。



患者出現反覆的疼痛卻不知道是因為心理因素所造成，常會有找錯醫師、掛錯號的情況發生。

身上莫名反覆疼痛是什麼原因？👇👇👇

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找不到原因的疼痛！竟然是心理所引起

臨床上有些患者非常不舒服，但經過各種檢查仍找不出原因，台灣書田診所精神科主任醫師陳家駒表示：「找不到不表示疼痛不存在，有可能是心理引起的疼痛感，長期慢性無法說清楚排解的疼痛，也會影響到情緒及心情，甚至周圍親友。」

只是疼痛是一個很「主觀」的感受，每個患者對疼痛描述也都不同，可能是頭痛、腹痛、肩頸痛、腸胃不適、胸悶等，在特定的情境下疼痛感會加劇。

只是什麼樣的情況該懷疑疼痛是心因性疼痛引起的？陳家駒解釋：「當檢查無發現組織、神經受損，加上各項檢查均正常，可臆斷為『心因精神性疼痛症』」。

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當人際關係出問題就產生疼痛！

陳家駒分享臨床上的個案，一名60多歲男性，因排尿不適就醫雖然治療後已經康復，但他始終覺得有疼痛感，但到處求治都找不出原因吃藥也沒改善。後來經問診才了解每次疼痛發生的時間點，都是當與人際相處出現有問題時，當感到不被支持、環境不順時「疼痛會加劇」。在幾次門診給予藥物，並建議當出現相似情境時該如何應對、轉念，治療後疼痛頻率與程度大幅減緩。

因為疼痛機制十分複雜，表現方式多樣，一定要經過詳細診斷才能被發現，陳家駒提醒：「當經過反覆檢查確認非生理、器官組織病因所引起的疼痛，就要考慮心理因素造成的心因性疼痛。」且會引起疼痛的心理因素眾多，包括：人際衝突、生活中的各種壓力、焦慮、抑鬱、疼痛記憶等都是可能原因。

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找到引起心理不適的根源！才能避免藥物濫用

臨床上在治療除了止痛外，根據個案自述、診察資料、疼痛反應等了解引起個案疼痛的誘因為何、在何種情境下會感覺疼痛以及當下的情緒反應，給與相對應的止痛藥或精神科藥物。同時指導面對疼痛發生時的行為、情緒反應該如何應對，以降低對藥物的依賴或是預防藥物過度使用，提供正面抗痛方式、定期追蹤調整。

最重要是要找出引起疼痛心理因素，才能逐漸擺脫心因性疼痛，告別慢性疼痛困擾。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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