常用FB、IG易情緒低落？研究揭患抑鬱症風險隨社交媒體使用率提升

Facebook、Instagram等社群媒體平台的興起為世界帶來重大的影響,但其中也有許多值得關注的問題。



最新研究發現,花更多時間使用社群媒體的年輕人,無論性格如何,在6個月內罹患抑鬱症(又稱憂鬱症)的可能性較高。

由美國阿肯色大學(University of Arkansas)、俄勒岡州立大學(Oregon State University)與阿拉巴馬大學(University of Alabama)所組成的研究團隊,調查了社群媒體使用、人格特質和抑鬱症發展之間的關聯,並將研究結果發表在《情感障礙報告期刊》(Journal of Affective Disorders Reports)。

研究人員指出,先前的研究已經將抑鬱症的發展與許多因素連結起來,然而缺乏探索各種人格特質與社群媒體使用和抑鬱症之間關係的研究。此研究解決了這些重要的問題,發現抑鬱症在所有人格特質中都有強烈的關聯。

研究發現,比起親和力低的人,親和力高的人罹患抑鬱症的可能性低了49%。此外,當每天使用超過5小時社群媒體時,那些神經質較高的人罹患抑鬱症的可能性,是神經質較低者的2倍。更重要的是,對於每種人格特質,社群媒體的使用都與抑鬱症發展密切相關。

抑鬱症風險隨著社群媒體使用的增加而提升

研究分析了1,000多名年齡在18到30歲之間的成年人,使用病人健康問卷(PHQ)評估抑鬱症,社群媒體部分則是透過詢問每天花多少時間使用來衡量,而性格則使用5大人格特質,來確認每個人在開放性、責任感、外向性、親和力和神經質方面的個性表現。

研究指出,有問題的社會比較心態會增強負面情緒,這可以解釋抑鬱症的風險如何隨著社群媒體使用的增加而提升。此外,在社群媒體上參與負面內容也會增強這些感覺,而更多的社群媒體使用時間,會減少在外與其他人進行面對面互動與交流的機會。

抑鬱症被認為是造成全世界人口失能和死亡的主要原因之一,這使得創造健康介入措施和預防工作變得更加重要。在社群媒體科技擴展的時期,與人交流會有溝通不順或被誤解的可能性,進而導致人際關係困難和發展心理健康問題的潛在風險。

人們對社會連結有與生俱來的情感需求,如果在各種生活環境中更加意識到我們的情緒與他人的關聯,這可以改善社群媒體使用體驗。這種意識有助於提高人際關係品質,只需透過更有效的溝通,與對他人和我們自己的關心來達到共同的意義和理解,儘管人與人之間存在差異,但創造一種同理心和善良的文化有助於我們所有人的心理健康。

