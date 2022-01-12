護眼｜滴眼藥水次序 5點要注意！一步做錯影響藥效仲會傷眼?!

眼睛疲勞的時候有不少人會選擇滴眼藥水保持眼睛濕潤，尤其現今經常要使用各類型的電子產品，市面上亦不乏各種針對不同症狀的眼藥水。日本電視節目《林修の今でしょ！講座》和日經電子版《NIKKEI STYLE》都分別向專家請教使用眼藥水的注意事項，稍有不慎甚至可能會滴菌入眼？



滴眼藥水次序

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綜合節目《林修の今でしょ！講座》和樂敦製藥的網站資料，正確的滴藥水方法是：

1. 清潔並抹乾雙手

2. 仰頭，輕輕按着眼睛下方的位置

3. 在不碰到眼皮或睫毛的位置從上方滴眼藥水

4. 按着內眼角，緊閉眼睛1分鐘



注意事項

避開眼珠滴 滴後按眼頭

滴眼藥水的時候千萬不要直接滴在眼珠的位置，而是要滴在結膜囊。因為眼藥水會刺激到眼角膜，尤其是一些藥力效強的眼藥水，直接滴在眼球有可能會傷害到眼角膜，帶來反效果。

滴完眼藥水之後，藥水有可能會順着內眼角流到鼻子，再流到口，所以有時滴過眼藥水後會有苦澀的感覺。為防這樣的情況發生，更不希望因為眼藥水流失而削減功效，或者帶來副作用，滴完眼藥水之後要按着內眼角，阻止眼藥水的流失。

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用一滴就夠 放一個月就該掉

另外，節目中專家亦提到眼藥水滴一滴就好了，因為最後真正能夠溜進眼睛的或許就只有半滴，滴太多都只是浪費。此外，要注意包裝上的日期是以未開封的眼藥水為指標，已經開封的眼藥水頂多只能存放一個月，所以最好是開封的同時寫上開封日期到樽身，提醒自己不要過期使用。

為了防止開封後細菌繁殖，專家建議將眼藥水放進雪櫃保存。畢竟眼睛是較為脆弱的器官，直接滴進眼球的眼藥水就不要因為節儉的緣故而過期使用，否則「滴菌入眼」就得不償失了。

兩種藥水分開滴

除此之外，假如要同時滴兩種或以上的眼藥水，最好隔一段時間分開滴，防止藥效相沖。眼科專家平松類指，明文上建議使用兩種藥水之間要相隔5分鐘，但都明白實際使用上隔5分鐘也不容易，因此建議用日常習慣分開，比如飯前和飯後之類的例行事件分開使用兩種眼藥水。

若然真的需要一口氣滴完，也至少相隔1分鐘。

▼眼屎反映什麼健康問題？（按圖👇👇👇）

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常犯錯誤

NG1：滴眼藥水後眨眼



眨眼睛的時候，眼睛會分泌淚水，保持眼睛在濕潤的狀況。然而，當我們滴眼藥水之後立即眨眼，發泌出來的淚水就會稀釋了剛滴進眼球的眼藥水。假如眼藥水的濃度被稀釋，功效都會減弱，那就變相是浪費了。

NG2：滴眼藥水後用紙巾抹眼



用紙巾抹去流出眼眶，多餘的眼藥水是沒關係，更多以防止眼周受刺激或者紅腫。但是抹的時候要避開眼角位，否則紙巾就可能會吸走剛滴進眼球的眼藥水，影響效果。

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、《NIKKEI STYLE》樂敦製藥）