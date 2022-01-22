減肥｜斷食快速減重暗藏危機！服藥合併生酮飲食有酮酸中毒風險

斷食風潮盛行，不少人都靠著斷食法成功減重成功，但並非每個人都適用此方法。



一名65歲糖尿病史的男性，在胰島素注射及口服藥物治療下血糖控制尚可，因看到友人減重有成，也想跟進節食減重並自行減少胰島素注射，幾天後出現噁心、嘔吐、呼吸並伴隨有水果味，意外被診斷為「血糖酮酸中毒」。

酮酸中毒的症狀包括（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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生酮飲食、斷食療法更要小心

體重控制是現代生活的重要議題，近幾年來許多生酮飲食、斷食或減重藥物常被討論，看到身邊有認識的人快速減重，不免令人稱羨且心生嚮往，不過仍須視個人健康狀況來執行。

減重目標是要減少體內脂肪，酮酸生成雖然是燃燒脂肪的象徵之一，台灣榮新診所副院長康宏銘提醒：「但如果體內聚積了大量酮酸而無法排除，是相當危險的狀態，特別是自行使用藥物合併生酮飲食、斷食療法減重，有相當高的酮酸中毒風險。」

- 噁心

- 嘔吐

- 脫水

- 呼吸有水果味

- 發燒

- 意識模糊

- 低血壓

- 休克



▼16:8斷食法小貼士：（按圖看清👇👇👇）

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酮酸中毒較易發生兩情況

常發生於「血糖控制不佳」或「自行減少胰島素用量」時，康宏銘解釋：「當體內胰島素量跟不上血糖上升，身體只能燃燒脂肪作為能量來源支持活動所需，在這過程中酮酸過多無法代謝便易引起酮酸中毒。一般人減少特定食物攝取、大量飲酒、有慢性肝臟疾病等，也有可能發生。」

康宏銘分享臨床上一名個案，35歲女性本身沒有慢性病史，但因為生產後體重增加想減重，採行藥物減重合併嚴格斷食，兩周後出現噁心、嘔吐、腹痛、甚至意識模糊，最後診斷為酮酸中毒併發脫水性休克。

到底該如何健康減重？康宏銘說：「應從飲食及運動雙管齊下，飲食上首推均衡飲食，盡量避免精製醣類，但還是要有適量的碳水化合物，並補充足夠的水分。」

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慢性病患者減重需與醫師討論後再執行

如要想拉長飲食間隔採取斷食方法，可從溫和1212間隔飲食或168斷食開始，間歇性斷食或其他更嚴格的飲食方式，倘同時採行藥物減重，或是本身為糖尿病患者，應在充分的醫療諮詢及監督下執行才安全。

運動建議每週至少進行五次，每次30分鐘以上的中強度有氧運動，如慢跑、游泳等，逐漸增加運動的時間和強度，以免運動傷害。

至於體重大幅超標須以藥物輔助減重者，應經由醫師評估個人身體狀況，切勿自行購買或調整劑量，倘有合併使用特定飲食方式，也要一併告知醫師，降低併發症風險。

最後康宏銘提醒：「維持體重對於身體健康是有幫助的，但體重控制的過程中，也要選擇適合的方式，特別是慢性病患者，最好與醫師討論後執行，以免體重減輕卻引起其他副作用，對身體造成危害。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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