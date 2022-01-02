減肥｜無需斷食運動太多也瘦身？4周減肥法食足3餐胃口變小不反彈

距離農曆新年只剩下不到30天的時間了，你打算用什麼形象去見親戚們呢？想要在新年期間美翻全場那就不要怪小編沒告訴你現在是時候減肥了。如何在過年前再瘦一點呢？今天要教大家小紅書上超流行的減肥法！只要堅持一個月，就能讓大家瘦瘦美美地回家過年啦～



這個減肥法一共需要進行4週才算完成，而且無需斷食更不需要太大的運動量，就能達到瘦身效果～

4週減肥法（按圖👇👇👇）

+ 11

1st Week

第一週非常簡單，這個階段主要是讓身體慢慢適應。大家三餐照吃，運動也不用做。只要好好戒口，不要被零食奶茶蛋糕誘惑就可以了，如果實在太餓，可以多喝水，再不然就早點睡！

- 一日三餐正常吃，只可以吃正餐，奶茶蛋糕統統都要遠離！

- 下午6點後除了喝水什麼都不吃。

- 什麼運動都不用做。



2nd Week

恭喜你堅持來到第二週！第二週依舊不需運動，但會發現體重有在下降了但體型上還是一樣，排便會變得很有規律且順暢許多。因為這段時間少吃以及多喝水能有效解決內臟脂肪。

- 早餐午餐正常吃，晚餐減掉主食不吃米飯。

- 每天必須堅持喝2000ml以上的水。

- 什麼運動都不用做。



相關文章：減肥｜年紀大唔一定新陳代謝差！增熱量消耗3大方法多選原型食物👇👇👇

+ 3

3rd Week

第三週就是真正的開始，必須控制自己一天攝取的卡路里，還要加一些有氧運動。這時候你會發現不止體重明顯下降，體型上也有所變化。

- 早餐去掉麵粉類像是麵包、饅頭、麵等等都不吃。只吃一個雞蛋+牛奶+青瓜/粟米/紅薯。

- 午餐正常吃，晚餐一樣不吃主食只吃菜和肉。

- 開始做一些有氧運動，比如跳繩、跑步、游泳等等。一天3-6組，根據自己的身體來調整。



4th Week

來到第四週，你會發現你的脂肪已大量被分解，胃口開始變小，吃的也比之前明顯少很多。這時候三餐跟著第三週的食譜進行。運動方面可以做的更激烈一些，大家都可以在YouTube上找一些運動博主的視頻，像是Coffee Lam、週六野Zoey、Emi Wong。

這樣堅持4週，基本上不會有反彈的問題。即使有一天暴飲暴食，在體重上也不會發生太多的變化，但是記得第二天吃的清淡一些就好。姐妹們只要跟著這樣做你想不瘦都難！想要瘦瘦美美過新年就堅持下去吧～

相關文章：減肥｜肚餓時先忍耐一陣再進食？輕斷食6招助瘦身兼減輕腸胃負擔（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 8

【本文獲「Goody25」授權轉載。】