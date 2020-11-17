【便秘食物】食蕉揀錯色會便秘！大便暢通薯條麵包8種食物要遠離

便秘是都市人的常見問題，經常「肚谷谷」令人相當困擾。便秘與不良的飲食習慣息息相關，多吃蔬果和多飲水有助減輕便秘情況，但你又知道什麼食物會令便秘惡化嗎？

便秘通常指排便習慣改變，排便每周少於3次，糞便太硬或太小，或是很難排便。（資料圖片）

便秘的定義

便秘通常指排便習慣改變，排便每周少於3次，糞便太硬或太小，或是很難排便。為了改善便秘問題，調整飲食餐單非常重要。根據健康網站Healthline及NDTV Food整合了有機會導致便秘的8種食物。

▼容易導致便秘的8種食物（按圖了解👇👇👇）

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1.加工穀物

加工穀物例如白麵包、白米、白麵等的纖維含量較低，因為穀物富含纖維的部分，如麩皮和胚芽等在加工過程中被去除，纖維量比全穀物少，當纖維量攝取不足，便容易出現便秘。有研究指出，每天攝取多1克纖維，便秘的可能性可降低1.8％。

2.紅肉

常吃紅肉可能會使便秘惡化，主要有三個原因。首先，紅肉含有很少纖維，無助腸道排便，其次，如果在一餐中進食大量紅肉，可能減少進食蔬菜、豆類等食物，間接減少每日總纖維攝入量。

第三，比起其他類型的肉類，例如家禽和魚，紅肉通常包含更多的脂肪，高脂食品需要更長的時間才能消化，增加便秘的機會。

紅肉通常包含更多的脂肪，需要更長的時間才能消化，增加便秘的機會。（資料圖片）

3.油炸或快餐食品

油炸或快餐食品大多脂肪含量高而纖維含量低，減慢消化速度。若經常食用或大量進食都容易引致便秘。同時，這些食品大多含鹽量高，當你吃太多鹽時，身體會從腸道吸收水分令鹽的濃度恢復正常，這會降低糞便中的水分，導致便秘。

4.綠色香蕉

進食未成熟的綠色香蕉可能會導致便秘，因為它們的抗性澱粉含量很高，難以消化。相反，黃色及帶啡點的香蕉可溶性纖維含量較高，有助排出腸道廢物，改善便秘。

▼同場加映：按摩和暖敷不同穴位，有助防治便秘（按圖了解👇👇👇）：

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5.柿子

柿子分為澀柿和甜柿兩大類，當中澀柿含有大量的單寧酸，這種化合物被認為可減少腸道分泌和收縮，減慢腸蠕動。因此，有便秘問題的人應避免食用過多的澀柿。

6.酒精

酒精有利尿作用，一杯250毫升的紅酒，能讓人體排出約800到1000毫升的水分，排出去是喝進來的3至4倍。身體水分流失過多，便會增加便秘的風險。

一杯250毫升的紅酒，能讓人體排出約800到1000毫升的水分，排出去是喝進來的3至4倍。（Kelsey Knight / Unsplash）

7.含麩質食物

麩質（Gluten）是一種存在於多種穀物中，是大麥、小麥、燕麥、黑麥等穀物中的蛋白質。

有麩質不耐或乳糜瀉人士吃含麩質的食物時，會導致免疫系統攻擊消化道，導致營養吸收不良以及出現便秘。如果你有相關的腸道問題，可以嘗試避免攝取麩質，看看能否改善便秘情況。

8.牛奶和乳製品

全脂牛奶、牛油和乳酪等乳製品含有乳糖，有些人的腸道中缺乏能分解乳糖的酵素，就容易便秘。

乳製品也屬於少纖維、高脂肪的食品，容易增加腸胃道脹氣及腹脹，導致原本便秘情形更嚴重，搭配高纖食物一起吃較好。

（資料來源：Healthline,NDTV Food,元氣網）

▼同場加映：改善腸道健康動作（按圖了解👇👇👇）

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