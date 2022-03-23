銀髮健康｜定期運動可防止記憶力下降？行路減輕壓力最容易被低估

想要保留所有珍貴的回憶，包括初吻和第1次開車時的感受嗎？如果你的答案是肯定的，那就開始運動吧！最新研究表明，老年人能夠透過定期運動來防止記憶力下降。也就是說，當久坐不動的老年人開始運動，他們情節記憶能力將有所改善，而且在還沒有經歷記憶喪失的人群中最為明顯，此研究刊登在《Communications Medicine》（通信醫學雜誌）。



外國研究每周運動3次持續4個月 有助於情節記憶能力

研究的主要作者Kenneth P. Dietrich 藝術與科學學院的臨床與生物健康心理學博士生Sarah Aghjayan表示，從研究來看，每周運動大約3次，持續至少4個月，就可以得到情節記憶能力的好處。

運動不足對身體的6大危害（按圖👇👇👇）

+ 10

相關文章：運動｜缺乏運動容易引發6大健康危害 高血壓糖尿病癌症找上門

情景記憶是一種處理過去發生在你身上的事件的記憶，也是第1個會隨著年齡的增長而下降的記憶。情節記憶是一種主觀記憶，能與過去的特定時間、地點等連結的情感，以及其他相關聯的知識連繫起來，是個可以被明確指出的記憶，將發生在過去特定時間和地點的個人經歷集合。例如：有個人記得他的6歲生日派對的場景與事件，這就是情節記憶，個人可時光倒流回朔發生在那個特定時間和地點的事件。

▼運動前飲食指南（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 8

相關文章：減肥｜運動前中後飲食3原則 增肌減脂免傷肌肉香蕉番薯幾時食？

55至58歲運動改善記憶力表現最佳 走路也能減輕壓力及增強幸福感

在這項研究中，Sarah Aghjayan和她的同事回顧了36項研究，其中包括平均年齡71歲共2,750人，他們每周運動3次，1次約15至90分鐘，持續18至39周的時間。調查結果顯示，年齡在55至68歲之間的人，在運動時表現出最大程度的記憶力改善。

Sarah Aghjayan進一步說明，研究發現，走路是最容易被低估的有氧運動形式，但對許多人來說，走路是容易且自由的，除了對身體健康有好處之外，還能減輕壓力和增強幸福感，這些對大腦健康都很重要。另外，大家也都知道，規律運動可改善睡眠和情緒，還能改善心臟健康並影響體重，這些因素都會影響大腦和記憶力。

Sarah Aghjayan建議，在開始新的運動計劃之前，務必先詢問醫師從事哪些運動是安全的，並嘗試找出喜歡的運動，並找朋友一起做，這樣就能更有動力堅持下去。

相關文章：行路｜日行一萬步傷身？醫師建議黃金健步法行20分鐘仲長壽👇👇👇

+ 1

相關文章：【運動時間】早上做燒脂最強、幾點助升專注力？早晚效果差別大？👇👇👇

+ 23

延伸閱讀：

Omicron只是小感冒不用怕？ 感染後恐出現永久性疾病

體育課不重要？ 國外研究發現心血管健康的孩子成績好

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」