甘酒｜美肌、抗血壓5大好處要知！營養師推4做法煮餸、暖飲都得

甘酒深受日本人喜愛，是當地的傳統飲品，因為美顏滋補而被稱為「喝的點滴」。而米麴甘酒雖然名稱中有「酒」字，卻是由米麴製成，不含酒精，口感更帶有澱粉自然轉化而成的甘甜，營養豐富。有營養師指出，甘酒帶有降血壓的效果，當中更含有豐富多酚和麴酸，有助延緩老化，直接喝、入菜也很適合。



日本營養師上田裕美解釋，甘酒在日本依照製作方式的不同，可分成「米麴甘酒」（又稱為甘糀）和「酒粕甘酒」兩種，酒粕甘酒是用酒粕、砂糖和水製成，因此成品的酒精濃度為1%左右，而米麴甘酒則只用米和米麴為原料，因此雖然名稱有酒，但完全沒有酒精，更因為米麴將澱粉轉化而產生甘甜口感，不必加糖也有自然甜味，是老少咸宜的飲品。

她續指甘酒對人體帶來不同好處。

▼甘酒有幾好？（按圖看清👇👇👇）

+ 9

快速補充能量



稻米經過米麴作用之後，米的營養素也被分解，因此甘酒含有豐富的葡萄糖、胺基酸，同時還富含維他命B群，可以立即補充人體所需的能量。

抗氧化、抗老



發酵後的米，多酚類化合物大幅增加，因此具有清除自由基的能力，產生抗氧化功效，預防慢性疾病。

美肌、美白



甘酒當中富含的麴酸能降低酪胺酸脢的活性，即是有幫助皮膚美白的潛力。另外，甘酒含有葡糖腦苷脂與N-乙醯葡糖胺，能促進生成玻尿酸，並維持肌膚健康與彈力。

預防高血壓



米飯發酵之後，增加了一種特殊胺基酸「γ-胺基丁酸（GABA）」，具有降低高血壓相關酵素「血管收縮素轉化酶（ACE）」的活性，有助預防高血壓。

幫助排毒



米麴膳食纖維豐富，可使腸道活躍、幫助排便，並增加腸道益生菌，調整腸內環境。

煮餸、直接飲用兩相宜

上田裕美表示，甘酒帶有自然甘甜風味，很適合製作成沾醬、飲料或是溫飲飲用，例如紅豆湯或是湯圓，可在烹調之後再視個人的喜歡添加甘酒，增加甜味；如果是用來烹調，可將甘酒視為砂糖的替代，做為料理中的甜味劑使用，以自然的甘甜味取代砂糖。

▼甘酒食譜要知！（按圖看清👇👇👇）

+ 14

甘酒朱古力奶



甘酒的維他命比牛奶、豆漿還多，與朱古力中的礦物質搭配，更能幫助體內代謝。

材料（分量隨喜好調整）：甘酒 50至100毫升、無糖純可可粉 1茶匙、牛奶／豆漿 適量

做法：將可可粉與適量牛奶、豆漿混和，並加進甘酒中飲用即可。此外，也可直接在甘酒米麴上撒可可粉，並馬上用湯匙享受。

薑汁湯圓甘酒（1人份）



加熱不超過60℃可保留甘酒健康，以熱甜點食用可以煮後加入。

材料：薑末 8克、牛奶 150毫升、湯圓 3顆、甘酒 100毫升

做法：滾水後加入湯圓煮至熟透，置放一旁備用；牛奶加熱微滾，加入薑末； 最後加入甘酒拌勻，再放入湯圓即可。

甘酒煮雞腿肉（2人份）



甘酒是發酵性的食材，在處理肉類料理時，可以先將肉類以甘酒與其他調味料醃漬，不但可以分解酵素、蛋白質，令肉質軟化變得滑順，也可以令餸菜更好吃。

材料：雞腿肉 200克、白蘿蔔 300克、甘酒 300毫升、鹽 少許、白胡椒粉或黑胡椒粒 適量、薑片 3至5片

做法：先將雞腿肉切小塊加鹽和1大匙甘酒醃用；白蘿蔔去皮切小塊；把甘酒倒入鍋中，再放雞肉、白蘿蔔、薑片，用小火燉煮至熟；起鍋前加入白胡椒粉或黑胡椒粒即可。

甘酒味噌豬肉湯（1人份）



材料：甘酒 6湯匙、白蘿蔔 100克、紅蘿蔔 30克、小白菜 80克、火鍋豬肉片 100克、味噌 1湯匙、麻油 1茶匙、昆布柴魚高湯 300毫升、蔥花 適量

做法：白蘿蔔及胡蘿蔔切薄片備用，小白菜切段備用；高湯煮滾後加入味噌混合，再加入甘酒拌勻備用；鍋中放麻油以中火將豬肉炒至半熟；

再加白蘿蔔、紅蘿蔔一起炒至半熟；加入高湯煮滾後轉小火再煮10分鐘；再加入小白菜、味噌、甘酒，待小白菜煮熟後灑上蔥花即可。

▼同場加映：如何預防高血壓（按圖👇👇👇）

+ 4

▼同場加映：食用貼士（按圖👇👇👇）