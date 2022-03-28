疫情｜中招後冇食慾？營養師推飲食貼士 食三文魚助減輕後遺症

第5波新冠肺炎疫情於本港持續肆虐，想維持身體健康，除了保持個人衛生外，亦可從飲食入手。有營養師介紹三文魚、椰青水、南瓜等7種食物，不但富含營養素，更有減輕發炎、回復體力、降病毒附著率等減輕病徵及後遺症的功效。



Nutroduction營養師日前在Facebook專頁上發帖文指，有人說新冠肺炎和感冒症狀相似，亦有人則說確診後各種症狀辛苦，但每個人的病毒量和抵抗力都不一樣，所以病情不一。無論病情是輕微、嚴重或沒有中招，今後都要注重飲食，因為會直接影響自身的抵抗力。

而世界衛生組織指新型冠狀病毒的後遺症— 「長新冠」症狀會出現在部分患者當中，並有機會持續兩個月以上，常見的症狀包括：胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等，對身心均帶來長遠的影響。過去2年，外國有不少科學家研究食物對減輕肺炎症狀和後遺症「長新冠」的幫助，雖然因時間關係研究不是完全成熟，但也有參考價值。

▼7大食物減低新冠後遺症（按圖看清👇👇👇）

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三文魚



含有豐富蛋白質及奧米加3脂肪酸，有助維持免疫力及降低因肺炎引起的發炎情況，減輕症狀。由於身體無法自行合成奧米加3脂肪酸，所以必須從飲食中攝取，三文魚是非常好的選擇。

椰青水



雖然未有研究指椰青水可以減輕病情，但新冠肺炎的病徵有發燒、嘔吐、肚屙等，這些症狀均會影響身體的體液和電解質平衡。而椰青水含豐富鉀、鈉、鎂、鈣等，適合食慾不振的人士，有助回復體力及體液平衡。

肉類及海鮮



研究指出，新冠肺炎會使身體處於高代謝（Hypermetabolic）的狀態，此時身體所需能量會較多，若進食不夠會導致疲倦和肌肉流失。因此，病人應多注意蛋白質的攝取。但注意必須熟食。

雞蛋



雞蛋營養價值豐富，含有蛋白質、維他命A、B、D、E、葉黃素、玉米黃質及卵磷脂等，是補充能量及營養素的最佳之選。另外，曬太陽可以吸收維他命D，同樣可以增強抵抗力，所以檢測轉陰後，要多外出散步。

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希臘乳酪



希臘乳酪可找到益生菌及豐富蛋白質。2020年的研究指出，益生菌可增強腸道及肺部抵抗力，減輕發炎反應。

南瓜



南瓜含豐富Beta-胡蘿蔔素，可在體內轉化成維他命A。維他命A有助維持上呼吸道黏膜濕潤度，降低病毒附著機率。而且味道甜，口感偏軟，適合食慾不振病人。

雜莓



莓類含豐富維他命C及抗氧化物，有助維持免疫力、增加體內白血球、抵禦病菌入侵等功效。

中招後零食慾點解決？

除了後遺症，營養師續指，患上肺炎期間患者普遍會出現食慾不振的問題，導致體重急速下降。如果營養攝取不足導致體重下降，亦會影響免疫系統，所以確診期間即使不肚餓，但要謹記患病後身體需要足夠能量發營養如：蛋白質、維他命及礦物質，幫助身體修復及維持肌肉量、免疫系統正常運作，讓身體逐漸回復正常。

英國國家醫療保健系統（NHS）有3大飲食建議。

▼確診後食慾不振，營養師3大飲食建議（按圖看清👇👇👇）

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1. 進食小份量但營養豐富的食物



一日3餐以小份量為主，例如：芝士雞蛋三文治、蕃茄海鮮烏冬、牛油果雞蛋炒飯，盡量每餐有齊主要的營養素，幫助增強免疫力。

另外亦可吃小零食，如：希臘乳酪、芝士餅乾、無添加果仁、花生醬三文治等。

2. 用小碟/小碗把食物排列精緻些，有助增加食慾



把食物放在自己喜愛的小碗碟，令賣相吸引，可幫助增加進食的興趣及食慾。

3. 多喝流質飲品



除了必要的清水，也可選擇牛奶、湯等，牛奶可以補充蛋白質，減少肌肉流失

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