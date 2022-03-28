銀髮健康｜體力記憶力變差！上年紀5大困擾　營養師教從飲食入手

上了年紀身體開始出毛病，全身上下總是不對勁，免疫力和記憶力也變差，有什麼方法能改善健康問題？



台灣Heho營養師筠臻建議從營養補充著手，預防勝於治療！

年紀增長有哪些困擾？（按圖👇👇👇）

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困擾一：經常腰酸背痛，駝背、身高變矮

推薦補充：鈣、維他命D

人體的骨質自30-35歲達到巔峰，隨著年齡增加而逐漸流失，使骨骼質地呈現多孔狀而疏鬆，50歲以後造骨細胞功能衰退，提升骨折風險。根據台灣國民營養調查指出，年長者的鈣質、維他命D攝取缺乏，多半是飲食中吃不夠，或運動量減少、沒曬到太陽，應盡早從生活中保健，預防骨折發生。

乳製品是良好的鈣質來源，若長者有乳糖不耐症、不習慣奶味，可從乳酪、芝士補充，或將傳統豆腐、黑芝麻、深綠蔬菜、小魚乾入菜。平時搭配戶外活動保持肌肉強度，於清晨或黃昏時曬曬太陽，活化維他命D以幫助鈣質吸收。

▼鈣質最佳拍檔（按圖率先了解👇👇👇）

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困擾二：起立蹲下卡關，關節異常聲響

推薦補充：玻尿酸、UC-II、魚油

隨著正常老化，關節處軟骨會磨損、滑液分泌異常，導致僵硬、疼痛，每多走一步，膝關節便喀喀作響提出抗議。退化性關節炎應進一步至骨科檢查，防止症狀惡化，並建立正確生活習慣，調整姿勢避免關節過度施壓，最後搭配營養素保健。

玻尿酸存在於關節囊液，可促進軟骨間的滑動與吸震，達到潤滑功效，多半以注射方式緩解關節炎。UC-II是萃取自雞胸軟骨的非變性第二型膠原蛋白，能降低疼痛感、增加環節靈活度。魚油則具有抗發炎功效，減輕關節發炎不適感。

困擾三：排便不順暢，解便費力、不乾淨

推薦補充：膳食纖維

年紀大唾液分泌減少，牙口不佳、咀嚼不順，造成長者進食意願下降，膳食纖維很可能吃不夠，尤其高齡者的腸胃蠕動緩慢，低纖維飲食容易導致便秘。只要從餐食著手增添變化，也可以讓長者吃進更多纖維。

選用口感鬆軟的嫩葉、瓜類，將纖維較粗的食物切細烹煮，或增加烹調時間讓食材更軟爛，便能讓長者享受美味又健康的餐點。把水果切薄片或做成果泥，除了吃進膳食纖維還能補充維他命C和礦物質。攝取纖維的同時記得多喝水，糞便才不會乾硬！

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困擾四：免疫力下降，容易生大小病

推薦補充：蛋白質、鋅、植化素

蛋白質是製造抗體的原料，要有健全的免疫力不能不吃。然而隨著年紀增長，消化機能也跟著退化，咀嚼吞嚥困難而吃不夠，或胃液分泌減少而吸收差，容易造成蛋白質營養不良。營養師建議從優質蛋白下手，挑選軟質的豆腐、魚肉、蒸蛋、乳酪，或將肉切碎煮軟，吃不夠的再從營養品補充。

而鋅參與了核酸與蛋白質合成，是數百種酵素的輔因子，有助於生長發育、維持免疫功能；植化素則提供很好的抗氧化力，能對抗發炎與老化，攝取五彩的新鮮蔬果便能鞏固免疫力。

困擾五：記憶力衰退，事情記不清楚

推薦補充：卵磷脂、魚油

總是忘東忘西，記憶力大不如前？老化造成腦神經萎縮、腦神經傳導物質「乙醯膽鹼」減少，當腦部缺乏營養，大腦機能便會退化，以致記憶力下降。乙醯膽鹼作用於神經交接處，能幫助神經電流傳導；而卵磷脂能合成乙醯膽鹼，維護神經細胞的健康，讓腦部活動更靈光，可以從蛋黃、大豆攝取。

Omega-3脂肪酸的DHA是大腦皮質組織的重要成分，能促進神經傳導，加快訊息傳遞，有效提升記憶力。每週至少食用1-2次深海魚類，或補充魚油也能吃到 DHA。

營養師提醒，規律作息、均衡飲食，優先攝取天然食物為佳，服用保健食品前請諮詢專業醫事人員，依照個人狀況評估後再補充。

除了食物，還可以按壓以下5大穴位，幫助增強記憶力及提神。（按圖了解👇👇👇）

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▼動作一：放鬆腰背肌肉，紓緩腰痛（按圖👇👇👇）

▼動作二：鍛鍊腰部肌肉，紓緩腰痛（按圖👇👇👇）

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▼動作三：舒展大腿與腰部，紓緩僵硬疼痛（按圖👇👇👇）

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