腰肩痠痛全因著錯鞋？專家揭3種情況就該換鞋、最適合試新鞋時機

你是否常把鞋子穿到破損，或者狀態已經糟糕到不堪使用才汰換？台灣復健科醫師指出，長久穿不適合的鞋子，身體會記憶不正確的動作，將會產生後續一連串不良的反應，建議可據鞋底的磨損狀況，來判斷是否該換鞋。



穿不合適的鞋子對身體影響

台灣亞洲大學復健部長周立偉指出，穿不合適的鞋子最容易察覺的問題就是腳部會變形，連帶造成腳部肌肉損傷疼痛，長期下來會長雞眼和厚繭，甚至開始會產生腰、肩部疼痛，甚至可能因為尺寸不合，增加運動或走路時扭傷的機率。

3種狀況就該換鞋、最適合試穿選鞋子的時機（按圖👇👇👇）

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許多人都不知如何判別鞋子是否該繼續穿，周立偉提到，除了舒適度以外，若有以下3種情況，建議就換鞋：

1. 鞋底紋磨損消失、內外側磨損不均衡導致足部內塌或外塌、落差大於0.5公分以上時，就表示該換一雙新鞋了。

2. 鞋子變鬆或變寬、鞋底止滑效能不如以往、動作中感到疼痛等情況，也是該換鞋的徵兆。

3. 孩童與青少年成長較快速，要時常留意是否已經穿不下鞋子、造成腳趾在鞋內彎曲，導致行走不適與運動傷害。

最適合試穿選鞋子的時機

周立偉指出，雙腳在傍晚時間腳型最大，最適合試穿選鞋。根據足部活動空間，以最大的那一腳作為選鞋的依據，原則上鞋長度需比足長多約1公分，差不多是一根手指可塞入的空間，寬度則是再加0.5公分。

新鞋也要馴鞋

開新車，需要馴車；穿新鞋，同樣也需要馴鞋。周立偉提醒，穿新鞋不能一開始就馬力全開，必須短程試走看看，從低強度的運動開始，讓身體和腳感受鞋子的性能，讓新鞋發揮最佳功能，才能讓雙腳有如釋重負的快感。

▼你又屬於哪種腳形？（按圖👇👇👇）

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