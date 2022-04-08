運動健身｜女性更需要重訓養肌防骨鬆？一文破解女生健身3大迷思

近幾年健身風氣吹進香港、台灣，不少女性捨棄節食減肥，紛紛加入健身房進行重量訓練。然而，多數女生對於健身仍然存在迷思，例如可以局部瘦身、怕練成金剛芭比等，都是時下女性對健身常有的錯誤觀念。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



因此，為了讓更多女性能夠健康看待健身，《Hello醫師》將一一破解這些迷思，幫助各位姊妹們擁抱運動，擁有漂亮線條。

為什麼女性更要健身？（按圖）

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在女性結婚、生子後，往往得面臨工作與家庭的雙重壓力，導致身體出現各種毛病。例如因工作需要而長時間久坐，導致脊椎與髖關節無力，無法支撐身體，使得下背疼痛；下班時累得直接躺在梳化休息，在姿勢不正確下，臀部肌肉容易鬆弛與流失，長期下來身體活動也逐漸受限。

因此，女性健身不單只是為了讓體態更加有曲線，更是為了增強骨質密度、加強肌肉耐力，提高新陳代謝與燃燒脂肪，預防心血管疾病與骨質疏鬆。

除了預防疾病找上門，女生健身也能提高身體的活動度，強化不同部位的功能與穩定性，避免運動傷害，因久坐所引起的下背疼痛也能靠著肌力訓練改善。

破除3大迷思！讓你愈「健」愈美麗

女生剛踏入健身房時，身邊總是流傳著太常訓練會變成筋肉人，或是狂練仰臥起坐可以消除腹部脂肪的觀念，然而這些觀念是正確的嗎？就讓《Hello醫師》逐步為你講解：

太常重訓會變成金剛芭比嗎？

提到重量訓練，許多人腦海就會浮現大腿粗壯、背肌聳立的男性背著槓片深蹲，或是手拿啞鈴進行二頭彎舉的畫面，反而讓不少女性女性擔心「我怕練太壯」而不願踏入健身房。然而，女生重訓要變成「金剛芭比」真的很難；男性之所以能輕易練出肌肉線條，是拜男性重要的荷爾蒙——睪固酮（Testosterone，又稱為雄性荷爾蒙）所賜。

睪固酮能促進第二性徵、調節生殖功能，更可以維持骨骼密度、增加肌肉量。雖然女生也會分泌睪固酮，但僅有男性的10%左右，即使利用大重量來進行肌力訓練，女性增加的肌肉量也不如男性，更不可能變成渾身肌肉的金剛芭比。

此外，要長出一定的肌肉量除了透過重訓，還得配合嚴格的飲食控制、計算蛋白質的攝取量，以及良好的睡眠，因此《Hello醫師》提醒各位女性，別太過擔心自己舉起啞鈴就會變成筋肉人，適量的肌力訓練才能讓線條愈練愈緊實。

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可以局部減脂嗎？

女性的下半身容易堆積脂肪，即使再怎麼運動、飲食控制也很難瘦到下半身。多數女生進入健身房進行訓練不是為了讓線條更緊實，而是在意能否局部瘦身。

各位姊妹們也許會透過拉筋、空中踏單車，希望能藉此消除腿部脂肪，不過局部瘦身實際上並不存在，因為脂肪容易囤積在身體何處是由基因決定，換句話說，減肥會先瘦哪個部位也是由基因決定。我們無法透過訓練特定部位來消除該處脂肪，想要有漂亮的線條的最佳方式，便是經由適當的飲食控制與肌力訓練來達成。

練久了，脂肪會變成肌肉嗎？

許多人認為，只要經過長時間的重訓，身上頑固的脂肪便能轉換成肌肉，進而達到增肌減脂的效果，不過這觀念也同樣是錯誤的！因為脂肪細胞與肌肉細胞是2種不同細胞，2者之間當然也無法互相轉換。

想要順利達到增肌減脂，最快的方法還是先進行飲食控制、運動來達到熱量赤字，進而消除身上多餘的脂肪，再透過肌力訓練增加肌肉量，才能擁有健康、有線條的體態。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：為什麼女性更要重訓？養肌防骨鬆，破除女生健身3大常見迷思！】

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