手指瑜伽｜便秘肩痛撑手指可解決？日專家教做丹田呼吸搭手指瑜伽

手指是身體接收外在物件的溫度、質感、壓力等觸覺的媒介，也是能夠完成精密動作的「第二大腦」。在中醫的角度，手指指尖的穴道連繫着身體的各個部位。如果能夠在按壓指尖的同時配合「丹田呼吸」，就能夠達到做一套全身瑜伽的效果，亦是「手指瑜伽」的原理。



日本媒體《介護ポストセブン》請來瑜伽教師深堀真由美說明「手指瑜伽」效用和做法，並提醒大家做的時候有什麼需要注意，以免效果削減。報導中提到，手指瑜伽建議每日做3組，持續做大約3個月大多都能見效，有些人成功減掉5公斤，亦有人治好了肩膀僵硬的問題，甚至不再需要服用安眠藥就能一覺好眠。

透過醫療儀器的測量，發現只是做了1分鐘的手指瑜伽，心跳和血流量都提升了近2倍，這結果好比進行10分鐘的緩步跑。

做了1分鐘的手指瑜伽，效用好比進行10分鐘的緩步跑。（unsplash@chanderr）

丹田呼吸

此外，深堀真由美強調，手指瑜伽除了要維持正確的姿勢，呼吸也是非常重要。大家可以想像將下腹向內收，「丹田」就在肚臍下方5隻手指的位置，可以試着丹田用力的時候用鼻子呼氣，丹田放鬆用鼻子吸氣。

專家指現時40歲以上的女性呼吸尤其淺，可以在做手指瑜伽的時候多注意呼吸。另外，針對40歲以上女性的需要，可以多按對應肩膀和呼吸系統的食指、連結腸道的無名指，以及對應足部和腰的尾指。

不同手指都有連結着不同身體部分的穴位。（《介護ポストセブン》）

基本姿勢

在強化按壓每一隻手指之前，可以先做好基本姿勢，同時刺激所有手指。做的時候緊記用鼻子深呼吸讓身心平靜下來的同時合掌，這動作有望改善內臟的血液循環。

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做法：



1. 挺直站好或坐在椅子亦可，合掌放胸前用鼻子做2-3個呼吸

2. 維持鼻子呼吸，在手掌貼合的情況下分開手指

3. 雙手手肘向外打開，雙掌根部可以分開，雙手變成只有指尖貼合

4. 放鬆肩膀同時雙手指尖互相拖壓

5. 用鼻子做5個深呼吸

6. 呼氣同時放鬆，雙手輕垂在身旁



深堀真由美指，這個手指瑜伽的基本動作效果等同平常瑜伽所做的肩倒立，同樣能夠幫助血氣循環，減輕疲勞，安定心神。接下來就會分別講解不同手指各自針對什麼症狀，如果想加強改善部分症狀，可以在做好基本姿勢後刻意拖壓到相應的手指，同樣用鼻子做5個深呼吸，則能提升效果。

拇指＝下犬式



向拇指施壓時會刺激到少商穴，能夠提升甲狀腺機能，促進喉嚨周邊的黏膜、荷爾蒙等分泌，有助改善乾燥皮膚、防止面部肌膚鬆弛或水腫、手腳冰冷、經痛、更年期症狀、脫髮等問題都能得以改善。

食指＝牛面式



食指的商陽穴對應肩膀、手臂等上半身的部位，因此有助放鬆肩頸肌肉以及改善線條形狀。除此以外，更能調整胃部不適、宿醉，就連感冒、哮喘、花粉症等呼吸系統的疾病都有改善功效。

▼紓緩肩緊動作（按圖👇👇👇）

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中指＝魚式



中指主要針對大腦和背部的症狀，加強按壓中指有效強化自律神經，經常失眠或容易感到焦躁、缺乏集中力、健忘的人可以透過對中指施壓，改善大腦和精神狀態。此外，也能緩和背部的繃緊和腰痛。

無名指＝輪式



無名指的穴位是連結腸道、腎臟、膀胱、生殖器等下腹部位的關衝穴， 主要能改善因壓力而出現的腹瀉、便秘或尿頻等婦科疾病。

▼ 同場加映：原來食錯某些食物，容易導致便秘。有哪8種易導致便秘的食物？（按圖 👇👇👇）

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尾指＝單腳朝天



尾指連接的分別有改善精神狀況的少衝穴，以及刺激下肢的少澤穴。向尾指施壓能直接刺激鼠蹊部的主要淋巴結，所以有效消除下半身的水腫、疲倦、麻痺等症狀。

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注意事項

深堀真由美提醒，雙掌根部分開的時候確保只有指尖碰着，如果整隻前掌都貼着會不利發力，壓力不集中於指尖會令功效大減。此外，指尖撐起的時候一定要伸直手指，屈曲手指會令壓力分散，效果亦會減半。

（資料來源：《介護ポストセブン》）