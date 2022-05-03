痛風｜腳趾痛步艱難 做足運動食夠蛋白質仍痛風 專家解構2大陷阱

痛風來得突然，有天醒來或許就發現雙腳關節紅腫並出現劇痛，就連走路都有困難。一般而言，痛風的成因不外乎是：1. 肥胖、2. 酗酒、3. 暴食、4. 服用利尿劑等，主要都是因為不良的生活習慣。然而，日本節目《主治医が見つかる診療所》引用藝人莊司智春的案例，指出即使過着看起來健康的生活，都有可能誤墮痛風的陷阱。



痛風是由於血液積聚了過量的尿酸，無法排出身體的尿酸在關節結晶，引致發炎而導致患者疼痛不堪。接下來大家可以先從以下10點了解自己患上痛風的風險，假如10點中說中了5點以上，患上痛風的風險就算高。

1. 是男性

2. 目前30歳以上

3. 肥胖

4. 經常外出食飯或食外賣

5. 進食時間沒有規律

6. 經常飲酒

7. 經常飲果汁或軟性飲料

8. 嗜甜

9. 壓力大

10. 家人或親戚患有痛風



痛風好發於：腳趾公、蹠骨、腳踝、阿基里斯腱等腿部位置，其中有7成的個案首先在腳趾公發作。藝人莊司智春亦不例外，在2018年病發的時候就是因為右腳腫痛而無法如常走動。未被醫生診斷出是患上痛風之前，平日滴酒不沾、注重飲食和運動的莊司智春根本沒想過自己會得了痛風。

痛風好發於：腳趾公、蹠骨、腳踝、阿基里斯腱等腿部位置，其中有7成的個案首先在腳趾公發作。（《NHK健康チャンネル》）

誤墮痛風的陷阱

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偏食增痛風風險

節目中引述當時醫生的診斷，指出1. 進食過量的雞胸肉以及2. 過度的肌肉訓練導致莊司智春患上痛風。資料顯示，雞胸含有大量會引起痛風的普林（Purine，又稱嘌呤）。雖然不及動物肝臟多，但雞胸仍屬於高普林食物，以每日400毫克的攝取量為指標，每天3塊雞胸已經超出了限額。

當身體攝取過量普林，自然會製造出更多尿酸。當尿酸過量積聚，就會增加患上痛風的風險。除了雞胸和肝臟，沙甸魚乾、伊佐木白子、清酒蒸鮟鱇魚肝等都屬高普林食物。由於普林為水溶性物質，選用水煮、蒸煮以及燜燉的方法煮食能有效減少食材中的普林量，但煮出來的湯汁也不能喝。

這5個方法相信能協助高尿酸的朋友降低尿酸值：（按圖了解！👇👇👇)

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雖然日本酒、紅酒的普林量比啤酒或者紹興酒等低得多，威士忌和燒酒甚至是近乎不含普林，但酒精這物質本身就會促進尿酸分泌同抑制腎臟的代謝，再加上酒精利尿，令體內的尿酸濃度更高。而飲酒更會提升食慾，此時進食大量高熱量的食物亦會增加患上痛風的風險。

酒精這物質本身就會促進尿酸分泌同抑制腎臟的代謝，再加上酒精利尿，令體內的尿酸濃度更高。（《NHK健康チャンネル》）

過量運動反致痛風

節目請來痛風的專家大山博司醫師解釋，過大的運動量為何會令莊司智春患上痛風。大山醫師指出，雖然運動有助於防止都市病，但過量的運動就會令身體製造更多尿酸。假如你本身就屬於尿酸值容易提高的人，再經常進行高強度的運動訓練，就會進一步刺激尿酸值飆升，患上痛風的風險反而大增。

專家指出，如果像大山博司般一日跑5公里以上，就會促進大大尿酸分泌。後來大山博司減少了進食雞胸的份量，痛風的症狀就大大減少了。

後來大山博司減少了進食雞胸的份量，痛風的症狀就大大減少了。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

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