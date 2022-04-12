靜脈曲張｜小腿常腫脹痠痛易抽筋？嚴重恐出血潰瘍必學5要素預防

長期久坐的上班族，時常維持坐姿，加上少運動，每到下午小腿就會腫脹麻痛，甚至晚上還會抽筋，且可以看到腿部於站立時有藍色的血管凸出，有些位置按壓還會感到疼痛，當心可能是「靜脈曲張」惹的禍！



靜脈曲張形成 常見原因有這些

台灣汐止國泰綜合醫院整形外科暨醫學美容中心主任顏毓秀指出，靜脈曲張在女性身上較為常見，但有靜脈曲張困擾的男性也不少。其實引起下肢靜脈曲張的原因有很多，包括懷孕、長期維持同樣的姿勢（無論是站 立或坐姿）、肥胖、便秘等。

5要素預防靜脈曲張（按圖👇👇👇）

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下肢皮下靜脈凸出 嚴重恐出血、潰瘍

其症狀除了外觀上的困擾，還會造成下肢皮下靜脈凸出、鼓起，尤其在經過一整天的站立後，下肢會感覺痠脹難忍、疼痛，嚴重者更會形成靜脈炎、靜脈血栓，皮膚可能紅腫、色素沉著，乃至於靜脈破裂、出血，甚至導致慢性潰瘍，難以痊癒。

預防靜脈曲張 5要素跟著做

日常在預防或改善靜脈曲張，顏毓秀主任分享，有幾個方法可以著手進行：

1、平躺時多抬高下肢：讓下肢高過心臟，每天至少半小時。

2、穿著醫療級的彈性襪：最好在早上未下床前就穿好，以免靜脈腫脹 後再穿，效果不佳。

3、避免體重過重：建議減重減少下肢負擔，並且避免穿戴太緊的 腰帶或上衣。

4、坐時不要翹二郎腿：盡量避免慢性便秘或用力咳嗽以免增加腹壓，以防阻礙靜脈血液回流。

5、多做加強下肢肌肉力量的運動並適時的按摩腿部，由足部往上按摩至小腿再至大腿，促進靜脈血液回流。

▼靜脈曲張如何治療？（按圖👇👇👇）

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治療靜脈曲張 依程度對症下藥

如果上述所列的保守療法，仍無法改善靜脈曲張，就必須考慮以藥物或手術方式治療了，目前在藥物上有口服藥物也有外用藥膏，作為較輕微靜脈曲張的治療；比較嚴重的可以硬化劑注射、雷射治療、靜脈結紮、微創抽取術、透光式刮刀微創手術等方式治療。

顏毓秀主任提醒，因症狀與嚴重程度不同，採用的治療方式也不相同，若有靜脈曲張的問題，應與醫師充分討論，才能達成最好的治療效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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