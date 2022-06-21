Häagen-Dazs雪糕驗出環氧乙烷需下架 長期攝取對身體有何風險？

喜愛吃Häagen-Dazs雪糕的人士要留意，本港食安中心發現當中兩款雪糕產品含有可致癌的除害劑「環氧乙烷」，長期攝取更恐增加兩類癌症的風險，目前已要求進口商下架涉事產品，大人小孩在超市選購時亦要格外留神！

Häagen-Dazs雪糕一直廣受市民歡迎。(資料圖片)

兩款Häagen-Dazs雲呢拿產品須下架

據本港食物安全中心周二（21 日）表示，兩款來自法國的Häagen-Dazs雪糕，在台灣被驗出含有歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」。經初步調查發現，受影響的批次產品曾進口香港，涉事產品包括：

Häagen-Dazs雲呢拿雪糕家庭裝



淨容量：473毫升

此日期前最佳：2023年4月13日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

Häagen-Dazs雲呢拿雪糕桶裝



淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2022年10月26日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

食安中心指，上述進口商已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

本港Häagen-Dazs就事件致歉，強調會立即停售及自願撤回上述受影響批次的產品，並指出已追蹤及聯絡商戶停售受影響批次的產品。

而購買了受影響批次產品的顧客，可致電客戶熱線2629 6116（辦公時間︰9:30-12:45；14:00-18:00）或電郵至haagendazs.hongkong@genmills.com 查詢退款安排。

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環氧乙烷被列為已知致癌物

據資料顯示，除害劑環氧乙烷是一種有機化合物，過去主要用於製造乙二醇，一種用於製造抗凍劑和聚酯的化學物質。它也應用於醫院和滅菌設備，對醫療設備和用品進行消毒；也曾用於食品的滅菌，以避免食物被沙門氏菌等微生物污染。

後經研究發現，人體長期處於環氧乙烷的環境，會有較高風險會罹患某些類型的癌症，例如某些血液的癌症和乳癌，在動物研究也發現類似的癌症。因此美國衞生及公共服務部已確定環氧乙烷是一種已知人類致癌物質；美國環境保護署也表示，吸入環氧乙烷可致癌，歐盟亦早已禁止添加於食物中。

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