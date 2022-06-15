高血壓｜正確判斷高血壓要怎樣做？居家量度至少要連續測7日

血壓偏高就是高血壓嗎？台灣家庭醫學科主治醫師陳韋螢表示，在診間經常被病人詢問關於血壓相關問題，如「健檢時發現血壓顯示紅字，是否就是高血壓，需要吃藥治療嗎？」或是「剛量測血壓偏高、看病時量測血壓，結果數值也都偏高，這樣是不是有問題？」但其實血壓為浮動值，本來就會隨著不同狀態有所變動。



血壓會隨著狀態不同而有所變動

陳韋螢說明，首先，血壓是一個浮動值，本來就會隨著人在不同狀態下有所變動。如運動或活動時會上升、靜止休息時會下降；情緒激動興奮時會上升、平穩安定時會下降。因此單看血壓值意義不大，必須去除掉活動及情緒造成的誤差，以及了解血壓平均趨勢才能確實診斷是否罹患高血壓。

▼量血壓有助你監測自己的血壓變化，還要左右手分別量度，因為左右手血壓的差異，可能是疾病的警號！（按圖 👇👇👇）

+ 7

相關文章：高血壓｜左右手上壓唔同增中風機會60%！3大原因相差幾多要就醫？

陳韋螢表示，一般沒有慢性病者需要量測血壓的時機，大多是在看病前或是健康檢查時。但生病時，人大多處於不舒服狀態，交感神經處於相對激活，此時測量的血壓若有偏高，也不一定真的有高血壓，很可能是不舒服而導致血壓上升。

而健康檢查時也多處在緊湊流程，人的情緒並非處於平靜，大多數在量血壓的時候也不一定是充分休息後的數值，這種狀態下得到的血壓值誤差會很大。因此，陳韋螢補充，若發現自己無論是看病或健檢時，皆量測到異常血壓數值，就會建議經常性在家中測量居家血壓。

▼如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

+ 11

相關文章：高血壓｜血壓降可減藥？補鈣多飲水8種方法降血壓紅棗番茄護血管

陳韋螢指出，2017年時曾訂高血壓定義為140/90mmHg，但在2022年台灣高血壓治療指引中，已將高血壓下修到130/80mmHg，因此民眾若連續7天量測居家血壓的平均值大於或等於130/80mmHg，就要懷疑有高血壓問題！

陳韋螢解釋，居家量測血壓至少要連續測量7天、早上起床跟晚上睡前各量1次、每一次量血壓要測2次且至少間隔1分鐘。量血壓之前也要減少抽煙、避免喝咖啡、食用刺激性食物，且禁止在血壓前進行運動；量血壓之前可先小便，至少靜坐5分鐘，所處環境也要安靜舒適，如此才能了解血壓是否真的偏高，避免其他因素導致血壓誤差。

延伸閱讀：

她不好入眠又易醒 中醫「耳穴貼壓」治療 1個月 連血壓偏高都改善

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」