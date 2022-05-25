高血壓｜降血壓不只靠吃藥　5類食物可常吃　肉類選這些取代豬牛

台灣國民健康署調查，40歲以上台灣人高血壓盛行率高達38.3％，高血壓已不再是老人病，2022年起台灣高血壓學會也將「高血壓」定義標準降低至130/80 mmHg。不過除了按時服藥、定期量血壓之外，營養師也提醒飲食方面可以謹記「得舒飲食法則」，輕鬆維持血壓穩定。



根據《健康力新聞網》報道，近期天氣變化大，許多高血壓患者血管收縮導致血壓升高。台灣營養師雷小玲建議，飲食上可以考慮「得舒飲食」原則，利用高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維及豐富的不飽和脂肪酸，搭配多種營養素促進身體健康，達到降血壓的目的。

5類可降血壓的食物，日常不妨多吃（按圖了解！）

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1. 澱粉

每餐可選取「全穀雜糧類」食物，像是番薯、五穀飯。

2. 蔬菜水果

採取「5+5法則」，可以採用蔬菜5份、水果5份，也就是一天大概有2碗半的蔬菜份量，盡量食用「多顏色」，加上2個拳頭大的水果份量，適當補充蔬果，就能有效控制血壓。

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3. 肉類

減少紅肉，盡量食用「植物性蛋白和白肉」，像是雞肉、魚肉、海鮮可以取代豬肉、牛肉等。

4. 乳製品

建議1天兩杯低脂牛奶，也可以選擇乳酪、鮮奶等乳製品，其中的「鈣質」成份對血壓控制有幫助。相關文章：銀髮飲食｜日本人6長壽秘訣 8分飽1匙油更愛1款食物減心臟病風險

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5. 油脂

攝取原則以選擇「單元不飽和脂肪酸」較高的油品為優先，像是橄欖油或苦茶油，堅果也是很好的選擇。

此外，高血壓患者可以選擇含「鎂」較高的食物來吃，幫助血壓放鬆，也別忘了補充維他命D，可以透過曬太陽或食用香菇、黑木耳。



另外像「精氨酸」此類胺基酸，在研究報告中具有改善血管功能、增加血流量、幫助血管放鬆，適當攝取亦有助於降低血壓。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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