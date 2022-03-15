護眼｜隱形眼鏡戴不上藏3大危機！小心角膜缺氧引致視力永久傷害

早上起床想戴隱形眼鏡上班，卻發現眼睛猛流淚、發紅，只能戴著醜醜的厚鏡片眼鏡出門，醫師竟說是「隱形眼鏡戴太久、眼睛太乾」，明明戴的是高含水的隱形眼鏡鏡片啊？是眼睛出問題了嗎？小心隱形眼鏡戴不上，隱藏3大問題。趕快解決，否則恐怕對視力造成永久影響。



台灣三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文表示，台灣有超過兩成的成人是500度以上的高度近視者，這其中很高比例會選擇戴隱形眼鏡解決視力問題。門診中常有許多人因為隱形眼鏡的問題來求診，有不少人常問「戴了好多年的隱形眼鏡，現在卻一戴就流淚，戴都戴不住」。

隱形眼鏡戴不上3大原因（按圖）

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他表示，有3大問題是讓民眾隱形眼鏡戴不住的原因：

隱形眼鏡戴太久

隱形眼鏡戴太久會引起角膜缺氧，使眼球表面浮腫，因為眼球弧度改變而戴不上去。

如何辨識是不是這個原因呢？它的主要症狀是：眼睛一直流眼淚，鏡片戴不上，眼睛紅腫只能戴一般眼鏡。

乾眼症

乾眼症不只有免疫疾病的「乾燥症」會引起乾眼症，年齡增長會造成淚液分泌減少，也可能發生眼瞼板功能障礙，導致眼睛油脂分泌作用不良等等，都可能引起乾眼症。

因為眼睛乾太乾了，不僅不舒服，淚水也變黏稠，也不適合戴隱形眼鏡。

選錯鏡片

因為廣告的關係，大家都會以為選含水量高的隱形眼鏡眼睛水潤會比較舒服，以為高含水量可以滋潤眼睛。呂大文說，高含水量的隱形眼鏡雖然感覺比較舒服，但其實鏡片為了保持高含水度，它也會從眼睛吸水。如果本身淚液分泌就不足的人，反而會愈戴愈乾，愈不舒服。

呂大文說，很多高度近視患者都是從很年輕就開始配戴，所以很習慣一戴戴整天，放學或下班了還要再去玩，戴著16、18小時跑不掉。有些人更懶，睡著了也不拔。年輕可能沒什麼感覺，不過在步入輕、熟齡階段後，許多人的眼睛變得敏感，容易畏光、流淚，隱形眼鏡很容易戴不上，戴了也容易出現問題。

隱形眼鏡族易患上什麼眼疾？（按圖）

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隱形眼鏡戴不上該怎麼辦

如果出現這種狀況，呂大文建議要做3種改變：

減少戴隱形眼鏡的時間

隱形眼鏡配戴時間，最多不要超過8小時，有些特殊的情況下可偶爾容許戴12小時。如果在外面，建議隨時帶著有框的眼鏡，時間到就換掉。如此才能延長戴隱形眼鏡的期限。

適量補充人工淚液（眼藥水）

因為我們的隱形鏡片都需要一些水分做潤滑，如果眼睛太乾，無法吸附鏡片，就容易戴不住。建議適量補充人工淚液，但最好選擇符合人體淚液成份，才能有更長久的濕潤作用。

選對符合自己眼睛含水量的隱形眼鏡

含水量高的鏡片雖然好像可以看得更清楚，但眼睛比較乾的人，反而適合含水量低的鏡片。如此一來就不會從自己的眼睛吸收太多淚液而造成眼睛乾。

不過呂大文更要提醒隱形眼鏡族，雖然戴隱形眼鏡降低高度近視戴一般有框眼鏡可能產生的「光學像差」，看東西更清楚，但是眼球表面的氧氣供應，是靠眼睛從空氣中吸收氧氣，長時間戴隱形眼鏡會造成角膜細胞缺氧壞死。角膜細胞的數量有限，壞死率太多可能永久影響視力，為了讓眼睛更長期使用，戴隱形眼鏡不要太久，才能保護眼睛。

想隱形眼鏡戴得健康和長久，以下有幾個護眼小貼士，隱形眼鏡族不妨留意（按圖）：

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