《油脂》奧莉花紐頓莊抗癌30年病逝　享年73歲　點自我檢查乳房？

經典歌舞片《油脂》（Grease）女主角奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John），當地時間周一（8日）在南加州的牧場寓所離世，終年73歲。貴為澳洲天后、著名歌星的她，1992年曾證實患上乳癌，生前抗癌經歷長達30年。究竟乳癌有甚麼症狀？哪類人士較高危？女性可以如何自行檢查？



奧莉花紐頓莊為國寶級澳洲天后。（資料圖片）

乳癌病情去年10月達第四期

奧莉花紐頓莊丈夫透過她的官方社交平台證實死訊，並提到妻子「在超過30年的時間分享個人對抗乳癌的過程，一直是勝利與希望的象徵，她的治癒帶來的啟發以及植物醫學的前衞實驗，將會以奧莉薇亞紐頓強基金會名義繼續下去，專注在植物醫學與癌症的研究」。

而過去與她共演經典歌舞片《油脂》而一同成名的荷里活巨星尊特拉華達（John Travolta），亦對拍檔的死訊大表惋惜。他在社交平台表示：「妳（奧莉花紐頓莊）讓我們所有人的生命變得美好，影響力更是無遠弗屆。我是如此愛妳，我們會在路上再度相聚。」

奧莉花紐頓莊最早在1992年證實患上乳癌，其間雖曾兩度治癒，卻分別在2013年、2017年復發。她過去亦曾坦言，乳癌已成為她的人生一部份，但相信自己會再次戰勝它。而她去年10月曾透露，自己的乳癌病情已到達第四期，需不時靠醫學用大麻緩解痛楚。

大批市民到奧莉花紐頓莊的荷里活星光大道上的星星獻花悼念。（Getty Images）

每15名女性便有1人可能患上乳癌

乳癌一直是本港女性的頭號癌症，根據香港乳癌基金會資料，平均每天約有12名女性患者確診，而平均每15名女性便有1人在一生中可能患上乳癌。目前為止，尚未有研究可找到乳癌明確的成因。不過，以下的因素或會增加患乳癌的風險，不少與不良的生活習慣有關。

▼增加患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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乳癌患者四成無症狀

不論年輕或較年長的患者，最常見的症狀是摸到乳房有硬塊，因此任何年紀人士如感到乳房有硬塊應諮詢醫生。不過，近四成患者確診時沒有任何症狀，特別是年輕患者，但他們對乳癌的意識較高，部分是例行檢查時透過乳房X光造影發現罹患乳癌。

而較年長的人士對乳房健康及乳癌意識較低，至乳房不適才會求診。第一期發現乳癌的患者，五年存活率高達97.5%，與第四期相差78%，因此不可忽視定期檢驗乳房！

▼同場加映：乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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大家可在洗澡時自我檢查乳房有否異樣。（andreaedavis/unsplash）

定期自我檢查乳房

大家可每月作自我檢查乳房，留意異常變化，不但可預防乳癌，更重要是加強女性的「乳健意識」，令她們能保持留意自己的身體變化。

▼謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖了解👇👇👇）

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40歲以上應每隔兩年檢查

自我檢查之外，女性踏入40歲後也應每隔兩年進行一次乳房X光造影檢查。若及早發現腫瘤，需接受全乳切除及化療機會亦較低。

抗乳癌飲食原則

▼同場加映：以下7種食物有助預防乳癌（點擊下圖看清！👇👇👇）

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不僅多吃抗乳癌食物，還須遠離以下5類有損健康食物：

- 精製的碳水化合物（包括麵粉與添加的糖）

- 加工肉品（如香腸、煙肉)）

- 燒烤過的紅肉（烤肉產生的化合物雜環胺Heterocyclic amines會增加乳癌風險）

- 反式脂肪（常見於油炸食品與加工食品中，如包裝過的餅乾與糕點）

- 酒精飲料（即使適量也可能增加乳癌風險）



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