年輕乳癌患者兩次復發 醫學界發現標靶藥可助患者延遲化療

「乳癌」、「化療」，也許是女性最不希望遇到的事情，張小姐（化名）約40歲時確診荷爾蒙受體陽性乳癌，多年來經歷手術、荷爾蒙治療、電療、化療後，癌細胞仍兩次復發。曾承受化療副作用的她難以再次面對化療副作用，所以與醫生商討之後決定使用一種標靶治療，結果良好，至今情況穩定。



香港乳癌資料庫督導委員會成員、內科腫瘤科專科趙頴欣醫生指出，宏觀亞洲多個地區的乳癌發病年齡，年輕女性前患乳癌並不罕見，更要留意的是，雖然乳癌的發病中位數為58歲，但其實50歲前的發病個案亦佔近三成，趙醫生說，這些患者相對年輕，她們在人生道路上仍有不同計劃、打算，甚至是家庭經濟支柱，確診乳癌的確會為她們帶來極大困擾。

左起：香港乳癌基金會顧問理事會成員鍾麗芳女士、香港乳癌資料庫督導委員會成員、內科腫瘤科專科趙頴欣醫生、患者張小姐

女性更年期前後也會受荷爾蒙影響

本港其中一種常見的乳癌，就是張小姐所患的荷爾蒙受體陽性乳癌。趙醫生說女性荷爾蒙與乳癌關係密切：「所有女性體內也有女性荷爾蒙，雌激素是其中一種主要的女性荷爾蒙，在更年期前由卵巢製造，在步入更年期後，女性體內的雌激素水平轉而由腎上腺負責製造，荷爾蒙受體是一種在細胞表面的蛋白質，作用是接收荷爾蒙的訊息。當乳癌細胞上的雌激素受體接觸到雌激素時，癌細胞便可能增生。」

停經前後患者用CDK4/6抑制劑可明顯長無惡化存活期

針對荷爾蒙受體陽性乳癌，一般也會抑制女性荷爾蒙，包括手術切除卵巢、盆腔放射治療及荷爾蒙治療如停經針。但以往以傳統方法治療晚期荷爾蒙受體陽性乳癌有所局限，近年研究發現多種傳統藥物配合其中一種新型藥物CDK4/6抑制劑，不論是停經前或後，可有效延長無惡化存活期。趙醫生引述研究指，CDK4/6抑制劑配合傳統用作抑制雌激素的芳香環轉化酶抑制劑，整體存活期中位數為較單用芳香環轉化酶抑制劑，可延長一年。而CDK4/6抑制劑加荷爾蒙針劑的話，整體存活期中位數達53.7個月，單用荷爾蒙針劑的整體存活期中位數則只有41.5個月。

使用CDK4/6抑制劑有助推遲化療

至於不少人聞風喪膽的化療，趙醫生說，研究中單用芳香環轉化酶抑制劑的患者，在治療的第38.9個月開始進行化療，相反，使用芳香環轉化酶抑制劑加CDK4/6抑制劑後，可以推遲到第50.6個月才進行化療，即可延後近一年才進行化療。

香港乳癌基金會提供乳癌藥物資助計劃

然而，即使醫學界出現了有效的治療，但部分患者可能會因財政題問題而難以長期接受治療。香港乳癌基金會顧問理事會成員鍾麗芳女士說香港乳癌基金會一直全方位幫助乳癌患者，「就著這種CDK4/6抑制劑有一項資助計劃，希望可讓患者得到持續的藥物治療，申請資格包括沒有參與關愛基金或聖雅各福群會同類計劃；於本地私營醫院或診所服用CDK4/6抑制劑，並將會服用第19週期；及於2020年12月15日或以後開始接受第一週期療程的人士。申請人如獲批核，由第19週期開始，便可免費領取藥物。」鍾女士又說，除了藥物資助，香港乳癌基金會還有多種不同的支援服務，有需要的患者可向醫生或基金會查詢