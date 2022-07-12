腸躁症｜反覆腹瀉便秘點算好？非腸道生病透過飲食和運動對症改善

腸躁症（又稱腸易激綜合症）是大腸激躁症的簡稱，英文名稱叫（irritable bowel syndrome），其中的syndrome就是「症候群」的意思。腸躁症其實就是許多常見症狀的組合，現代醫學界臨床評斷腸躁症的標準愈來愈寬鬆，只要有慢性且反覆的腹痛與不適，再加上排便習慣的改變，又找不出其它腸道損傷問題的狀況，就會被歸類為腸躁症。



台灣約有數百萬人為腸躁症所苦，根據統計，台灣的腸躁症盛行率達17～22％，也就是平均每5個人就有1人有腸躁症的症狀。在歐美國家，腸躁症也是個很流行的病症，有臨床醫師指出，西方人因為腸躁症不舒服而請假的天數，竟然多到跟感冒一樣，可見得它的普遍性。

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根據醫界的統計，腸躁症病人有50%會在35歲之前發病，90%在50歲之前發病，可以說是一種相當年輕化的疾病。而男女罹患腸躁症的機率相當，但女性看診的次數會比男性多1倍，所以不少人會誤認腸躁症的女性患者遠多於男性。

依症狀不同而有不同類型

至於腸躁症的症狀，很可能每個人的症狀都不盡相同，也很不規則。大致的症狀是腹部腫脹與腸子脹氣，還有消化不良與不同程度與反覆的腹瀉。但也有醫師將腸躁症的症狀區分成3種類型，第1種自然就是「腹瀉型」，第2種則是「便秘型」，就是腹痛伴隨著便秘的情形，第3種則是便秘與腹瀉交替出現的「混合型」。

醫師認為腹瀉型與便秘型的腸躁症病患比例應該差不多，只不過，便秘型的腸躁症患者，一般都不會察覺自己得了這種病。

自律神經失調和壓力影響腸道功能

至於腸躁症的病因，有專科醫師認為「自主神經失調」是最主要的原因之一，腸躁症與交感神經、副交感神經、或腸道神經的失衡有關，因為腸躁症的患者對於腸道肌肉夾層裡感受器對於食物通過時膨脹，與腸道肌肉痙攣的感覺過分敏感，而這種度敏感，往往就是來自自主神經失調，進而造成排便習慣改變，或是對於腸道脹氣異常敏感。

此外，很多人也把腸躁症的病因歸因於壓力，認為腸躁症是因為壓力不停而產生腹瀉的症狀，因此只要是有腸躁症體質的人，光是日常生活的壓力就有可能引發腸躁症。還有非正式的統計數據，指腸躁症患者中有15%有抑鬱症的症狀，而抑鬱會使便秘型腸躁症的狀況惡化，至於焦慮則會讓腹瀉型腸躁症的情況加重。

但也有醫師認為腸躁症跟壓力沒有絕對的關係，而是因為「體質」或是因為「大腸構造」而發病。例如在日本，腸躁症又被稱為「過敏性腸症候群」，正是因為如前面所說的「大腸過於敏感」，也符合腸躁症英文名稱中「irritable」的「易受刺激」的意思。

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透過飲食和運動對症改善治療

腸躁症的治療上，因為它是個複雜，但不會要人命的症候群，所以很難「藥到病除」，也沒有特效藥，需要長時間的調養。如果腸躁症已經影響到個人的生活品質，除了去看腸胃科，藉由消脹氣、止痛、止瀉或軟便的藥物做「症狀治療」之外，建議也可以去精神科聽聽醫師的建議，處理腸躁症可能引發的失眠和焦慮症狀。

由於醫界也有認定腸燥症與自律神經系統功能失調有關，因此，包括有氧運動，瑜伽、腹式呼吸、氣功、靜坐還有充足的睡眠，都有可能改善腸躁症的症狀。

此外，由於腸躁症病可能對某些食物會有過敏反應，激起腸胃的強烈不適，所以，包括過量的油脂、咖啡因、高纖維的食品，比較容易惡化腸躁症，都應該儘量避免。

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