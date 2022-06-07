失智症｜性格大變亦或是病徵　能好轉或只會惡化　要看成病原因

失智症為漸進性的認知功能退化，隨着年齡增加，其盛行率亦隨之增加，根據台灣本土的流行病學統計，在70歲以上的族群，每增加五歲，失智症的盛行率即倍增，在80歲以上的族群，約每5人中即有1位失智者。



初期記憶力衰退、健忘為主 常無病識感

臺北市立聯合醫院松德院區心身醫學科主治醫生柯嘉怡說，失智症的表現有許多面向，最常見的初期表現為記憶力衰退和健忘。個案可能會對剛發生過不久的事情沒有印象，或重複問一樣的問題，然而對於很久以前發生的事情卻仍記憶猶新，也因此早期時個案或家人不一定會有病識感。

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除了記憶力以外，也有個案是以個性改變、自制力喪失造成衝動行為或語言障礙來表現，造成人際互動的困難；部分失智症也會伴隨肢體僵硬、步態不穩、顫抖等其他神經學的表現。而隨着疾病進展，個案可能會出現幻覺、妄想等精神症狀，進一步增加照顧和就醫的難度。

失智症分2因素 及時介入治療是關鍵

柯嘉怡主治醫生解釋，失智症的成因可區分為可逆的因素和不可逆的因素，其中不可逆的因素最常見的為退化性疾病，例如阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症和血管型失智症；可逆的因素則包括營養素缺乏、慢性感染、代謝異常、腫瘤、硬腦膜下血腫和水腦症等，因此在發現認知功能退化時，早期就診以評估是否有可逆的原因，以及時介入治療，是非常重要的。

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