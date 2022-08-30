食物安全｜網民食冰室外賣驚見「生豬潤」 4煮食貼士防戊型肝炎

食肆第一重要是保持食物衛生，不過有食客近日光顧大埔一冰室的豬潤（豬肝）麵外賣，回家進食時驚見豬潤未煮熟仍是粉紅色，隨即有網民留言表示相當嚇人，更有人笑指像刺身。食安中心提醒，進食未經煮熟豬潤可感染戊型肝炎。



網民近日於Facebook群組「邪惡飲食關注組 (公開版)」分享相片，表示光顧大埔某冰室的豬潤麵外賣，但咬開其中一件豬潤即發現未完全煮熟。相中可見，豬潤芯仍呈粉紅色，嚇到樓主不敢再進食。

不少網民紛紛留言稱：「廚師求其煮」、「食咗隨時肝衰竭喎」、「同餐廳講退錢啦」。亦有人笑稱是豬潤刺身，「冇wasabi同豉油跟埋畀你，係要嬲嘅」。

戊型肝炎知多啲！

據食物安全中心Facebook專頁，雷諾信醫生指出，病毒型肝炎是指由病毒引起的肝臟發炎，有關病毒主要可分為甲、乙、丙、丁同戊型（即A、B、C、D及E型），而傳播途徑各有不同。

其中，甲型及戊型肝炎都可以與受污染的食物或水有關，例如進食生或未徹底煮熟的受污染介貝類水產（如蠔、蜆）便是主要感染途徑。另外，有文獻指出，戊型肝炎病毒可以透過進食生或者未徹底煮熟的肉類及內臟（如豬肝）傳播。

因此，要預防從食物感染甲型及戊型肝炎病毒，最重要就是確保介貝類水產、肉類及內臟等食物徹底煮熟，以下是一些煮食貼士：

1. 烹煮前將生的肉類及內臟切成薄片

2. 煮熟的肉類及內臟的肉汁必須清澈，不應呈現紅色，切開時亦不應見血

3. 最好在烹煮前先去除介貝類水產的外殼

4. 連殼的介貝類水產就要在沸水煮到外殼打開，然後再煮3至5分鐘。



此外，天氣炎熱易滋生細菌，因此食物切記要保存在安全溫度，熱食要保持熱度，凍食如壽司、刺身也要夠冰凍。