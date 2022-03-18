視力健康｜白內障、青光眼非到晚年才出現　即睇5大常見眼疾徵狀

隨着年紀漸長，就容易因眼球機能退化而出現眼疾，也可能是導致眼睛看不清的關鍵因素之一！來自台灣的微笑藥師藥局廖偉呈藥劑師表示，銀髮族常見的白內障、青光眼、黃斑或視網膜病變都可能造成視力受損，若發現有看不清、顏色怪怪、或是影像扭曲變形時，一定要盡早就診接受檢查！



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白內障、青光眼、黃斑及視網膜病變等都是中高齡者常見的眼睛問題之一，但由於3C盛行，這些眼疾不再是老年人的專利。廖偉呈藥劑師表示，這幾類眼疾分別代表了眼睛不同部位的病變，因此對視力的影響層面大有不同，分別簡述如下：

銀髮族要提防的5種常見眼疾：（按圖了解）

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1. 白內障

主要是水晶體混濁而導致的視力問題，尤其當白內障嚴重時，對造成視力減退、對明暗或深淺顏色的辨色能力下降，也可能對日常生活造成影響。

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2. 青光眼

主要是視神經出了問題，常見因眼壓過高、眼睛血液循環不良等因素導致視神經受損所致。青光眼初期視野周邊會慢慢喪失，也就是視野範圍縮小，到末期只看得到視野中央，周邊則是一片黑暗，也就是臨床上所謂的「筒狀視力」。然而，若未及時治療，視神經繼續惡化就可能會導致完全失明。

3. 黃斑病變

主要是在是網膜中心的黃斑出現異常。老化是造成黃斑病變的常見因素，但臨床上也有越來越多年輕族群因過度使用3C而導致黃斑異常病變。患者通常會發現看到的線條變得扭曲、模糊，視線中央出現白點或黑點；廖偉呈藥劑師表示，因黃斑位於視野中心位置，因此當黃斑出現病變時，這些視力異常現象通常會局限在視野中中央位置，周邊視力則較不受影響。

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4. 視網膜剝離

若視網膜脫離眼球脈絡膜組織所致，造成光感細胞逐漸退化而失去感光功能。患者在初期會有飛蚊症的現象，或是感覺到視野周邊發生像是閃電般的閃光，然而，若未及時治療，隨着視網膜剝落的範圍擴大，晚期會發生視野缺損、甚至完全失明等嚴重後果。

5. 視網膜病變

常見因糖尿病造成視網膜出現病變，這種病變大多從周圍開始，所以初期患者的中央視力大多不受影響，但若病情持續惡化，就可能開始影響中心視網膜區域而使視力嚴重受損。

廖偉呈藥劑師叮囑，眼疾造成的影響不單止是看得清不清楚而已，嚴重更可能會造成人身安全上的危害！提醒若發現視力異常模糊、扭曲、視野缺損、影像變暗等狀況時，一定要及早就診接受治療，以期能延緩病變或降低視力損傷的程度。

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