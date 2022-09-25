減肥｜暴飲暴食影響身體健康！細數正念飲食5招改善食慾過剩

「正念」技巧乍聽之下好像與冥想相關，但簡單來說便是「有意識的察覺當下的狀態」，因為太多時候都將吃東西變成一種機械式行為，邊吃邊滑手機、看電視，總讓我們回過神來時才發現已經吃下比預期更多的食物。進食當下時時保持覺知，除了更能享受食物外，更能減少一時恍神過度攝取的熱量。



用「心」飲食，更能享受美味

如果能提醒自己時時「用心」飲食，便能避開多餘的熱量、也更能享受美食的滋味。台灣台北市立聯合醫院心身醫學科主治醫師張瀞方說只要注意以下重點，便能從心態及行為上輕鬆控制好飲食。

正念飲食5招（按圖👇👇👇）

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第一點，也是最重要的一點，就是專心的吃，不要一心多用！張瀞方解釋：「在進食當下專注於眼前的食物，避開電子產品，放慢速度品嚐每一口食物。如果很難專心，可以播放喜愛的音樂搭配用餐，或是與家人朋友共同進食、談天」。與人一起進食、談天可以自然的放慢進食速度，也更能享受這段時光。

第二點，開動前花一點時間感受當下的狀態。用眼睛欣賞一下眼前的食物，聞一下食物的香氣，可以幫助更充分享受當前美食。此外，張瀞方也建議：「感受自己目前的狀態：我有多餓呢？以我目前的情況，可能需要吃多少食物對我應該是剛好的份量？」花個幾秒鐘幫你自己的飢餓程度打分數，可以協助你接下來的判斷。

第三點，續盤前先等一等！大腦需要一些時間才能感受到血糖的上升以及胃部傳來的飽足感，而大多數人總是先續盤了才收到這份遲來的訊號。張瀞方提到：「最好的做法是先緩一緩，起身走動一下、喝一些水，說不定就會發現自己其實已經飽了，根本不需要再續盤。」

這時可以再幫自己的飽足感打個分數，這些經驗可以協助判斷自己下次需要的食物量。

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第四點，定額定量的零食，讓你滿足又不罪惡。正餐之間難免有時感到飢餓，又或者朋友相聚出遊總有誘人的零食出現。選擇小包裝、固定份量的零食，或準備小碗事先取好自己預期的份量，可以幫助你適時喊卡。張瀞方說：「請務必遠離大包裝、無分裝的食物！否則你的大腦還沒來得及煞車前，你就已經吃完一大包家庭裝薯片了。」

第五點，不論是否後悔你吃下的食物，放下對自己的批判，用正向的方法調適心情。張瀞方提醒：「過度的自我批判、責怪自己、批評自己，甚至出現懲罰自己的念頭，都是讓飲食開始失衡的關鍵。」

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過度的自責往往引起極端行為，不論是激烈的節食或運動，最後總會導致自制力潰堤、惡性循環或自暴自棄的開始。放下嚴厲的批評，用適當的方法調整，如下一餐多選擇蔬果類食物、兩餐間多增加一些活動量等，才能很快找回平衡健康的飲食習慣。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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