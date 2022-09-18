健康飲食｜4種對大腦有益「快樂食材」　1天1匙堅果保持腦部年輕

生活上難免遇到大大小小的挫折，也許是家庭親密關係，也許是現實層面的經濟壓力，或人際關係不協調、工作忙碌，各種有形無形的壓力都和人體健康息息相關。台灣營養師劉馥萱指出，許多情緒問題是吃出來的！壓力下，需要較多「壓力荷爾蒙」皮質醇來幫助我們對抗壓力，而營養素則是提供製造皮質醇的材料，吃對食物可以讓人獲得良好的營養素，製造腦部神經傳導物質，提升抗壓力，改善情緒。



台灣劉馥萱營養師說明，情緒問題往往是營養失衡的結果。壓力大時，體內對抗壓力的荷爾蒙「皮質醇」升高，刺激胰島素分泌，導致血糖下降，忍不住想吃零食；或因為各種應酬聚餐，長期飲食和作息不規律，營養素供應不足，導致神經傳導物質無法順利製造，身體處於慢性發炎的狀態，惡性循環的結果，疲倦、體重增加、情緒起伏大、失眠，焦慮。從飲食營養改善情緒，營養師推薦4種對大腦有益的快樂食材。

4種對大腦有益的快樂食材（按圖👇👇👇）

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堅果抗發炎 莓果抗氧化

多種類的原味堅果

富含Omega-3脂肪酸、維他命E和類黃酮素及多種植化素，補充堅果種子能幫助平衡體內脂肪酸比例，幫助體內抗發炎、抗氧化，防止自由基攻擊腦部，保持腦部的年輕狀態。台灣劉馥萱營養師建議，以堅果種子取代精緻的點心零食，一天一匙堅果，能幫助維持體態；但若是對堅果過敏的朋友，要特別避開或控制食用量。

莓果類

新鮮水果中莓果類的抗氧化能力極高，富含花青素、白藜蘆醇、榭皮素等植化素，豐富的抗發炎能力能減緩腦部壓力，維持記憶力、學習力。莓果也富含維他命C、膳食纖維，長期高壓下，體內維他命C消耗快速，適量補充多樣化的新鮮水果能幫助紓壓，改善腸胃道菌叢生態與人體健康。

8種健腦食材改善健忘（按圖👇👇👇）

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深色蔬菜紓壓 黑朱古力護心

深綠色蔬菜

深色蔬菜富含膳食纖維，維持腸胃道健康與規律排便，幫助體內排除重金屬，保護腦部，維持好心情。深色蔬菜也含有鎂，能幫助紓壓、保護心臟、放鬆肌肉及提升睡眠品質。台灣劉馥萱營養師建議用好油烹調蔬菜，適量的油脂能釋放脂溶性維他命，幫助人體吸收。

80%以上的黑朱古力

黑朱古力富含可可多酚、植化素，能幫助人體轉換好心情、保護心血管，同時降低腦部氧化壓力，幫助穩定情緒。

壓力大時，不是應酬大吃大喝，也不是狂吃零食，吃對食物可以提供大腦滿滿能量，讓人發自內心產生愉悅感，「快樂食材」吃起來吧！

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