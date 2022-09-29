失智症｜記憶力下降、走路不穩？失智症10徵兆早發現可藉藥物控制

台灣68歲的陳阿嬤退休後，最愛在傍晚時在居家附近散步當作簡單的運動。孝順的孫女只要有空檔時間，也會陪伴阿嬤一邊散步一邊聊聊近期發生的趣事。但近期孫女發現陳阿嬤開始忘東忘西，走路狀況也出現問題，走路不穩，偶爾也會跌倒，便詢問阿嬤是否雙腳因為有不舒服症狀。



但陳阿嬤認為自己的膝蓋關節都還算健康，也沒有疼痛感，對於自己開始出現跌倒也不太能理解。對於忘東忘西，則是覺得自己老了記憶力衰退造成，大多時候意識跟判斷力都很清楚不用太大驚小怪。

失智症的10個警號（按圖了解👇👇👇）

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失智症不是正常老化 早期發現可藉藥物控制

近日，兒女帶陳阿嬤到台灣北投健康管理醫院健康檢查。透過腦部電腦磁力共振MRI檢查影像可發現腦部有因年老出現的腦白質退化白點之外，大腦海馬迴有萎縮現象，側腦室空間也明顯擴大。後續經專科醫師確診為早期失智症，也幸好發現得早，可在早期藉由藥物的控制，有助延緩失智的情況發展。

台灣北投健康管理醫院錢政平副院長指出，隨著年齡增長，身體器官雖不可避免衰退老化，但要注意的是，發生輕度認知障礙不絕對等於失智症，但也非完全健康。失智症不是正常老化現象，而是1種大腦疾病。關於失智症會伴隨的症狀，大約會有以下10種狀況，錢政平提醒當出現以下幾種綜合症狀，就得當心可能是失智症的警訊！

失智症的10個警號。（NOW健康授權使用）

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台灣失智比例漸增 若有徵狀建議及早就醫治療

國際失智症協會（ADI， Alzheimer’s Disease International）在每年9月21日訂定為國際失智日，連結全世界國家的失智症協會及失智症患者、家屬共同響應失智症宣導活動，提升民眾對失智症之認識。目前台灣已邁入高齡社會，失智人口也有逐年增加的現象。依據台灣衛生福利部統計推估2022年台灣失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上長者佔9成6，也有年輕化的現象。

錢政平提醒民眾，現今仍有部分民眾對於失智症認知不足，甚至認為失智症所伴隨症狀是件丟臉的事情，導致就醫不積極，延誤早期發現及治療的機會。

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也強調失智症在醫學上直至現今雖然沒有可完整治癒的特效藥，但仍可以透過相關影像檢查來幫助做到及時診斷，對於失智者及家人在未來的日子可提供更友善、穩定的生活，例如：腦部磁力共振（MRI）可直接看到全腦構造是否出現特異病灶或與同年齡階層的大腦結構有無異常萎縮型態，MRI同時不具輻射線，是目前失智症最重要的篩檢與診斷工具。

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