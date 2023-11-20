肺癌｜20多歲台女竟罹患肺腺癌　醫生揭4原因誘發情緒壓力都關事

台灣一名年僅20多歲女子，被檢查出罹患肺腺癌，令她非常訝異「我為什麼這麼年輕就生這個病 ?」



後來透過基因檢查進一步發現，是先天基因加上後天因素總共「四大原因」誘發她罹癌。

肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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台灣台北榮總基因醫師張家銘直言，要回答並解決這個問題，最好的方式就是找出當時造成疾病所有的原因。台灣張家銘醫師表示，自己後來透過全基因檢測替林小姐的基因全部列出並做了詳細檢查，最後看到兩個關鍵基因異常，分別為「ATM基因」和「NQO1基因」。

醫師進一步解釋道，前者ATM基因的功能是抑制癌細胞，如果這個基因出了問題，會變成容易得到癌症；後者NQO1基因，若有此基因異常的人，對環境中化學污染會較無抵抗力，因為這個基因負責代謝環境中許多致癌的化學物質。

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除了透過基因檢查外，台灣張家銘醫師也向患者林小姐進一步了解其生病前的生活習慣，發現她曾短時間內經歷一連串重大的打擊，多個重要家人相繼生病過世，當時她為了紓解這些巨大的壓力，使用許多的香薰製品來調整心情，後來過了兩年就發現，自己竟罹患肺腺癌。

「主要就是先天基因加上後天因素！」台灣張家銘醫師表示，肺腺癌是多因素疾病，林小姐有先天罹癌傾向、對化學物代謝缺陷、情緒壓力，加上她大量香薰製品等，四個因素全加在一起後，就誘發了癌症。透過基因檢測不僅了解罹癌原因，也發現林小姐腫瘤中有EGFR後天基因突變，所幸透過精準標靶藥妥復克後，原本6公分的腫瘤現在已經縮到半公分大小左右，目前都在控制中。

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最後台灣張家銘醫師也強調，雖然基因無法更改，但透過檢查了解自己身體的特性，調整後天因素，再加上定期檢查，就有機會降低疾病風險。

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