心臟健康｜8種人心悸要多注意！中醫分享3穴位保養心血管緩解心悸

你有心悸問題嗎？不論是喝咖啡感到心臟撲通撲通的狂跳，或在受到突如其來的驚嚇，還是在喜歡的人面前覺得心動難受，其實都算是心悸。不過，心悸也是心肌梗塞的症狀，中醫師提供3穴位教你保養心血管。



8種人心悸要多注意

台灣中醫師王大元指出，一般人的心跳在正常休息時，為每分鐘60～100下，通常不會感覺到自己的心跳，而心悸是自覺心跳異常，不論是突然加快、變慢、漏拍或強度變強，只要是不正常的跳動感，就會被歸類成心悸。

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王大元說明，心悸在多數情況下是正常現象；但如果有焦慮症、甲狀腺亢進、貧血、三高病史、正處於更年期，或是患有心律不整、瓣膜缺損、曾做過支架手術，就要多加注意。

王大元強調，如果心悸伴隨胸背劇痛、狂冒冷汗，很有可能是心肌梗塞；伴隨頭暈胸悶、四肢麻木，可能是缺血性心臟病；伴隨潮熱盜汗、骨頭痠痛，有可能是更年期症候群所致。

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心悸證型不同 中醫治療有別

王大元表示，以中醫觀點來看，心跳異常會分成「驚悸」及「怔忡」，兩者都會自覺心中悸動、驚惕不安。

驚悸多因驚恐、惱怒等外來刺激而誘發，病症發作迅速，症狀較輕微，不會有其他特殊不適；怔忡則是內在因素所致，即使不受到外界刺激，也會自覺心中悸動不安，病情較為嚴重。

心悸有許多不同的證型，像是氣血不足或瘀阻，都會導致心悸發生。王大元舉例，心氣不足會伴隨倦怠無力、語調微弱，中藥可使用加減復脈湯；心血不足伴隨頭暈目眩、面無血色，可服用聖愈湯；心血瘀阻伴隨胸悶心痛、嘴唇青紫，可使用大黃蟅蟲丸。

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3穴位保養心血管

「預防勝於治療！」王大元認為，心血管問題除了需要養成良好的生活作息及飲食習慣，也可以透過按摩穴位來保養，像是內關穴、勞宮穴及神門穴，都有助於緩解心悸、促進心臟健康，每次按摩穴位10秒、休息10秒，反覆動作約5～10分鐘。

1. 內關穴：手腕橫紋上2寸。

2. 勞宮穴：握拳屈指時，位於中指與無名指指尖處。

3. 神門穴：腕部腕掌橫紋上，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處。



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王大元提醒，如果已有前述不舒服的症狀，務必提高警覺，儘速就醫，而不是靠按摩穴位，反而會耽誤救治的黃金時間。

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