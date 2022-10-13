心臟病｜50歲男子胸悶冒冷汗突然失去生命跡象　醫揭10大猝死徵兆

胸悶、心悸、冒冷汗都是猝死前兆！猝死發生前，全身會有嚴重的無力感，甚至有瀕死的感覺。



台灣一名50多歲男子感到胸悶不適、冒冷汗送往醫院急診，經診斷後確認是急性心肌梗塞；準備幫男子做心導管時，卻突然失去生命跡象，所幸經醫生緊急救治，才將男子從鬼門關撿回一命。醫師提醒，當有10種異常症狀分別搭配出現時，就要提高警覺。

10大猝死徵兆（按圖看清👇👇👇）

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台灣急診專科醫師魏智偉在節目《健康好生活》分享案例，有名50歲的中年男子，因為胸悶、吸氣不順至急診就醫；急診護理師在替他檢傷分類時，發現男子狂冒冷汗到「衣服濕透」！護理師驚覺情況不對勁，趕緊將他推進急診室，醫師替男子做完心電圖後確定「果然是急性心肌梗塞」，便馬上脫去患者衣物、刮除胯下體毛，為做心導管準備。

魏智偉說，當時患者本身和家屬甚至還不知道事態嚴重性，果然在準備將患者送導管室時，患者忽然出現致命的心律不整，所幸經過電擊和CPR搶救後恢復生命跡象，醫師就先替他做葉克膜後再做心導管，患者後來也順利出院。

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魏智偉提出10項猝死徵兆，提醒民眾要特別留意身體警訊，若這些症狀搭配出現，請儘速就醫：

1. 反覆胃腸道症狀

2. 經常莫名感到疲勞和累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常出現眼前發黑、單側、雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常頭暈、昏厥

9. 憋氣、口唇發紫

10. 失眠、被憋醒



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魏智偉舉例，假設感到胸悶時，還伴隨下巴、左邊肩膀麻、不舒服，「不舒服的症狀加在一起可能就是心臟問題」；出現頻繁心悸、心律不整、頭暈、眼前發黑等症狀，也可能代表心血管狀況不是那麼健康。

魏智偉也特別說明「冒冷汗」症狀，當人在極度不舒服時、自律神經過度興奮就會冒冷汗，若伴隨胸痛，可能意味著嚴重疾病即將發生，民眾若有上述症狀，務必提高警覺。

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