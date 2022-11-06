失眠｜總是半夜腳抽筋？50歲以上4成人受困擾　每天「1動作」預防

許多人常有夜間睡到一半突然腿抽筋的經驗，據研究指出，50歲以上人士約有4成都有夜間腿抽筋的問題，其發作頻率隨年齡增長而增加。



患者常是夜晚腿部出現肌肉抽筋、痙攣、緊繃感、腫脹感或刺痛等不適，甚至因為這些不適感導致失眠，連帶影響白天的精神狀況。

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台灣成大醫院家庭醫學部醫生鄭翔如表示，目前引發夜間腿抽筋的原因大部分仍然不明，需藉由醫生問診、理學檢查來排除是否有其他次要原因：

．身體結構性問題：包含先天異常或長時間坐姿姿勢不良等；

．神經系統疾病：包括帕金森氏症、神經病變、和肌肉病變等；

．具有代謝性問題與電解質異常的病人：像是糖尿病、甲狀腺功能低下症、慢性腎臟病等；

．與使用藥物相關：例如利尿劑



此外，酒精中毒、懷孕、或是高於平時強度的運動後所引發的肌肉疲勞也都有可能會導致這種夜間腿部抽筋的現象。

鄭翔如說，很多反覆發作此問題的病人，常會詢問是否有藥物可以治療？其實要預防夜間腿抽筋，應以非藥物療法介入為主，例如每日規律做下肢伸展運動，利用身體前傾來拉伸腿後側的肌肉，將雙腿伸直平放並保持膝蓋伸展，每次維持該姿勢10-20秒，連續重複3-5次，1天做4次。

此外，注意睡眠時足部區的床罩要保持鬆散避免壓迫腿部，也要避免脫水以及在過度高溫環境下活動。萬一遇到急性抽筋發作時，可以出力伸展拉直局部抽筋肌肉來緩解，例如小腿抽筋時，可以坐在床上，將膝蓋伸直，讓足部向上彎曲且腳趾朝向自已。

除了補充足量的水分，要改善腳抽筋的現象，平常也可以多補充鈣、鎂、鉀與維他命D等 4 種營養素來預防，如牛奶、小魚乾、黑芝麻、起司等食物富含鈣質，可以維持肌肉正常興奮程度；全穀根莖類、綠色蔬菜、堅果、豆類等含鎂，可以舒緩肌肉，提升睡眠品質。

維他命D能維持肌肉、神經系統的運作，食物來源有鮭魚、蛋黃、黑木耳、大豆、菇類等。而大家熟知的「吃香蕉防抽筋」，就是因為香蕉含有鉀，可穩定骨骼、肌肉系統、幫助身體鈣質平衡，除了香蕉外，也可以從奇異果、菇類、南瓜等食物裡補充。

鄭翔如指出，夜間腿抽筋也與其他睡眠疾患搞混，像有位30多歲女性晚上睡覺時腳常不自主抽動，但本人卻沒有特別感覺，這就是屬於睡眠週期性肢體抖動症，發生原因可能與鐵質缺乏、末期慢性腎臟病、脊椎受傷或脊椎腫瘤、睡眠呼吸疾病、藥物（如某些抗憂鬱劑）等有關，症狀主要出現在睡眠中，但卻不會產生疼痛與肌肉緊繃。因此，若遇到反覆性的夜間腿抽筋，還是要尋求醫師診療以便進一步評估處理。

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