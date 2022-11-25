減肥｜減肥手術後罹患癲癇風險增45%！盤點3類減肥手術形式

肥胖是健康的殺手，很多人抵擋不了美食誘惑讓體重直線飆升，在嘗試眾多減肥方法無效後，就會考慮借助各種手術來達成目標。



根據外媒HealthDay報導，一項發表在《神經病學》雜誌的研究，發現與未曾接受手術的人相比，曾接受過減肥手術的人，在手術後罹患癲癇的風險相對增加45%，研究尚還不清楚減肥手術導致癲癇增加的機制，但可能與營養缺乏和及暴露於全身麻醉環境等因素有關。

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這項研究中，由加拿大安大略省倫敦西部大學（Western University in London）神經病學教授伯內奧醫生（Dr. Jorge Burneo）主持，研究團隊共收集了近17,000名在6年內接受減肥手術者的數據，與另外622,000名沒接受手術的肥胖者進行比較，針對這些參與者至少追蹤3年；在這段時間內，有73名（0.4%）接受減肥手術者罹患癲癇，而沒有接受手術者則有1,260名（0.2%）罹患癲癇，也就是說曾接受減肥手術的人，在手術後罹患癲癇的風險增加了45%，是普通人的14倍。

研究團隊也發現，無論進行哪一類的減肥手術，罹患癲癇的風險都一樣，減肥手術會造成電解質異常、礦物質缺乏，出現「低血糖發作」這種類似癲癇發作的症狀；另外缺乏維他命B12、B1（硫胺素）、B6，則會引發神經異常，都是減肥手術導致癲癇的可能機制之一。

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減肥手術的形式

- 胃繞道術（Gastric Bypass Surgery）：通過在胃的上部建一個小胃囊，限制食物攝入量。

- 袖狀胃切除術（Sleeve Gastrectomy）：沿胃長軸切除胃的大部，切除全部胃底，使殘留的胃呈長條狀。

- 胃束帶術（Adjustable Gastric Banding Surgery）：通過腹腔鏡手術，將可調節胃束帶束縛在胃上部。



研究團隊表示，如果想進行減肥手術的人在童年曾有癲癇發作經驗，或是家中有癲癇病史，那麼了解這些潛在影響就非常重要，因為他們在減肥手術後癲癇發作的風險較高，必須特別注意。

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