減肥｜日本爆紅生薑檸檬氣泡水助抑制食慾　飲用一周可瘦3公斤？

過了一個夏天，體重還沒減下來的人，如果不希望今年天冷大吃火鍋、薑母鴨、羊肉爐又加肥一圈的話，趕快來看這個簡單減重妙方！



這個據說在日本近來大熱的減肥飲：「生薑檸檬氣泡水」超受歡迎，據說有人實測喝1周就瘦了3公斤。營養師和中醫師也認證，是不錯的減重輔助飲品！

「生薑檸檬氣泡水」減重法（按圖 👇👇👇）

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生薑檸檬氣泡水，三餐飯前喝效果最好

「生薑檸檬氣泡水」這道近來在日本爆紅的減肥飲品，是日本京都大學知名減重教授大推的減肥飲品。他建議想減重者每餐餐前喝一杯生薑檬檬氣泡水，一方面讓胃部充滿二氧化碳可以增加飽足感、降低食量，他強調檸檬含有「檸檬烯」可刺激交感神經，幫助抑制食慾、促進身體分泌腎上腺素，幫助脂肪分解、燃燒脂肪作用。

另外他也表示生薑可促進血液循環，有利於排毒及刺激腸胃消化系統。生薑中的薑辣素可以提高血液循環，能改善脾胃虛寒及手腳冰冷的問題，溫度提高後能讓體內脂肪燃燒，還能助排汗消水腫，生薑檸檬水還可助腸胃蠕動促進排便，幫助清宿便，輕鬆打造易瘦體質。日本還有網友公布實測經驗，說喝1周就瘦了3公斤！

1周瘦3公斤？便秘者效果明顯

台灣營養師劉純君認為，光是養成飯前喝水的習慣，就有很多人分享具有幫助減重的效果，如果喝的是有二氧化碳的氣泡水，她認為二氧化碳先撐飽胃的空間了，更吃不了多少食物，效果可能會加倍。至於說到刺激腸胃蠕動、幫助排便，她認為特別是在早餐前要喝，促進腸道蠕動的作用更好。不過如果光喝生薑檸檬氣泡水1周就可以瘦3公斤，她認為可能是本身有便秘，清腸了才會瘦那麼快。

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中醫：薑要帶皮一起磨泥使用，效果更好

台灣中醫師鄒瑋倫分析，這道氣泡水加了生薑的效果確實會更好，生薑本身就具有活血行血、行氣及提高新陳代謝的作用，但建議生薑要「連皮」使用。因為生薑的利水作用主要是在薑皮，最好把生薑連皮用乾淨的小牙刷刷乾淨，連皮一起磨成泥，加進檸檬氣泡水中，利水、消水腫的效果更好。

下半身肥胖、有肥肚的久坐上班族效果最明顯

鄒瑋倫說，生薑對於久坐辦公室，痰濕、氣虛體質，下半身肥胖，肚子浮浮肥肥者的減重效果會更好。她表示，事實上生薑汽水在西方國家也很流行，從1840年代流行於英國和愛爾蘭，不過早期的薑汁汽水很簡單，只是很強的薑味加糖水做成的汽水。後來在美國禁酒年代則有乾式薑汁汽水，糖度降低，更能和酒類結合，後來被大量用於調酒，到現在美國還是熱銷產品。

潘瑋柏自曝不敗減重5招（按圖了解 👇👇👇）

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鄒瑋倫說，西方的薑汁汽水雖然多作調酒用，但是也有很多死忠擁護者單喝。聽說很多人都表示，喝薑汁汽水能消除上班後的疲勞，也能消除肩膀僵硬、痠痛，她研判，這是因為薑具有促進循環、加強代謝的作用，可以幫助代謝工作後累積的乳酸。

這種生薑汽水在香港、台灣的超市也買得到，想要嘗試看看的人可以找找看。如果沒找到，自己用帶皮的生薑磨泥加到檸檬氣泡水中的效果也不錯，特別是有腹部肥胖的上班族，不妨試試。

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