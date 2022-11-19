減肥｜肥胖瘦不了是荷爾蒙失衡惹禍？4大風險族群建議優先檢查

連喝水都會胖？事實上當人體荷爾蒙失調時真的可能會發生！減肥一直是門困難的學問，台灣聯安預防醫學機構聯欣診所副院長顏佐樺醫師解釋道，荷爾蒙變化跟體重非常相關，荷爾蒙失衡不僅會引起胰島素阻抗，導致血糖容易升高，且更容易肥胖。



荷爾蒙失衡是肥胖可能原因 不調整變惡性循環

荷爾蒙是身體中負責傳遞訊息的重要物質，除了調整生理運作外，與體重調節也有極度相關。大眾熟知的荷爾蒙包括甲狀腺素、胰島素、雌激素、黃體酮、睪固酮、皮質醇等，這些荷爾蒙之間都會相互作用，也都會對體重產生影響。

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性荷爾蒙的變化和體重之間的關聯尤其明顯。顏佐樺表示，男性若睪固酮不足，不僅增加三高風險，也易讓血糖升高進而囤積脂肪，但偏偏有三高或是肥胖時，又會影響睪固酮的合成，變成一個惡性循環。

臨床上，常見肥胖的更年期婦女、或有多囊性卵巢的年輕女性朋友抱怨，明明吃很少又搭配運動，卻還是瘦不下來！顏佐樺說明，性荷爾蒙雌激素失衡有可能是主因。雌激素失衡引起胰島素阻抗，進而讓血糖波動，也加快體脂生成速度。因此，雌激素的平衡對女性來說更顯重要。

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4大風險族群不分男女 建議優先檢查性荷爾蒙

若減重過程中明明有控制飲食和固定運動， 但仍有瘦不下來的情況，不妨可檢視自身的荷爾蒙狀態。顏佐樺也建議以下族群可考慮優先進行荷爾蒙檢測：

- 生理期不規律、或週期過長（超過39天）的女性。

- 更年期前後的女性。

- 肥胖的男女性。

- 有睪固酮低下症狀的男性。



男性朋友因為較沒有明確的更年期年齡分界，顏佐樺提醒：「已有性慾降低、缺乏活力、容易疲勞及打瞌睡、情緒低落等男性荷爾蒙低下症狀，再加上體重無法控制者，即使年紀未達中年，也建議可檢查了解。」

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荷爾蒙影響層面廣 建議多了解自身情況

生活作息不正常、日夜顛倒、營養失調、壓力過大、個人體質、基因遺傳等都可能會影響荷爾蒙的平衡，建議先藉由檢查了解性荷爾蒙失衡的狀況，評估是哪些關鍵因素可能造成失衡，再從飲食、保健食品、或經醫師專業評估使用藥物介入調整讓荷爾蒙恢復平衡。

顏佐樺分享臨床遇到的個案，1位女性客戶，從青春期以後身形相對圓潤，雖然吃不多但就特別容易胖，藉由抽血檢測性荷爾蒙相關激素，診斷為多囊性卵巢後，由醫師調整建議下，搭配飲食和運動，無需使用藥物，減重效果就已大幅改善。

性荷爾蒙對人體影響層面寬廣，不單僅是體重，還包含情緒、專注力、心血管健康、膽固醇等。無論是否有體重的考量，不妨也都可了解自己荷爾蒙狀態，可透過功能性醫學的性荷爾蒙併腎上腺壓力皮質分析檢測找到問題，讓荷爾蒙恢復良好狀態，也才能讓瘦身事半功倍。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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