減肥｜44歲楊謹華擁魔鬼身材靠3款瘦身水　中醫：2種身形女孩快喝

台灣女星楊謹華演技爐火純青、有目共睹，她出道多年，入圍金鐘7次全都鎩羽而歸令許多粉絲抱不平，不過雖然輸了獎項，但是她維持多年的好身材，穿著露肩禮服，演藝圈無人可比的美麗「直角肩」已經為她贏得紅毯最美獎。



她透露自己有「3大瘦身水」幫她保持好身材，中醫師解析她的瘦身水對某些體質真的很有幫助，現在天氣變涼了來喝，效果更好。

楊謹華靠3種「瘦身水」維持好身材（按圖👇👇👇）

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楊謹華擁有令人羨慕的魔鬼身材，漂亮的肩膀直角肩線條讓好多女性想要擁有。她透露自己每天都喝3種瘦身水，一早就喝一杯薑茶，有助暖胃、暖身，她認為也可以提高代謝。再來因為健康專家都說保持身材要喝夠水，她每天自製1000CC的美顏茶，是用紅棗、枸杞、黃耆泡的，能補氣兼幫助瘦身。餐後她會喝紅蘿蔔、檸檬和蘋果打的蔬果汁，她認為這3種水是幫助她輕鬆維持身材的好幫手。

台灣中醫師周宗翰解析楊謹華的3種瘦身水，他認為真的是很有幫助，不過提醒容易經痛或是子宮虛寒的人喝蔬果汁要注意，因為像紅蘿蔔和蘋果打果汁如果不濾渣，含有豐富的纖維，雖然是不錯的選擇，但是蔬果比較寒，容易經痛等子宮較寒的人屆時月經來潮時恐會加重經痛症狀，建議酌量喝。

薑茶適合下半身肥胖，助去除「寒濕」水腫型肥胖

至於薑茶就真的很不錯，尤其現在天氣漸漸涼了，早上喝一杯薑茶可以暖胃，周宗翰說，薑茶可促進代謝，對於水梨型、下半身肥胖的「寒濕」體質更具效果。因為這類人的下肢淋巴回流比較不好，寒濕體質最容易會有局部水腫情形，薑可以排除寒濕，下半身回流變好了，連有「嗯嗯」問題的人也會覺得排便更順暢。

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補氣的美顏水，最適合全身肉軟軟的「棉花糖」女孩

至於楊謹華喝的、用紅棗、枸杞、黃耆泡的美顏茶，周宗翰說這其實是中醫師常推薦的「補氣茶」，特別適合身體沈重、全身腫，肉摸起來軟綿綿，像是「棉花糖人」的這種肥胖，因為這種情況，通常是「氣虛」型肥胖。氣虛型肥胖的人因為一動就會覺得氣喘吁吁、說話少氣，所以不喜活動，身體氣化功能弱化，脂肪和廢物也難以代謝，連脾胃運化作用也變差，即使吃不多也容易變胖。

周宗翰提醒，很多人喜歡購買市面上一塊塊密封好的薑糖包成品，但是這種比較適合月經來潮經痛飲用，這時候的女性常喜歡吃朱古力、喝黑糖水。而且這種薑糖塊一塊就有30到50克，1杯就有120大卡到200大卡，每天喝就過頭了。

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薑茶連皮泡，除濕氣最有效

他建議還是自己切薑片用熱水泡來喝比較有效，每次用3、4片薑片就夠了，可以加紅茶包，在家的時候用相同的量磨成薑泥加進去更好。薑最好把外皮洗淨，連皮一起泡，除濕氣的效果更好。有的人喝薑汁紅茶會拉肚子，建議餐後喝比較不刺激腸胃，就不易拉肚子了。

補氣的美顏茶，周宗翰建議可以用兩錢的黃耆、3顆紅棗加上用手指抓起來的1小把枸杞，放到保溫杯裡面加700CC的熱水燜泡。他提醒，氣虛型肥胖不只人容易累、不想說話，而且很容易健忘。如果發現常常忘東忘西，動不動就氣喘吁吁，記得趕快喝補氣茶。

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