癌症｜癌因性疲憊使人身心俱疲？5招緩解症狀嚴重需靠藥物協助

抗癌治療一直都是一場辛苦的戰鬥，身體傾盡資源與癌細胞惡鬥，期間大大小小的狀況都可能磨損身心狀態，讓人身心俱疲。而那份「疲憊」如果逐漸不合理地嚴重化，甚至讓人延緩療程或停止療程，那便是一個值得重視與好好處理的狀況了。



什麼是癌因性疲憊？

「癌因性疲憊」是治療癌症中最常遇到的副作用之一。「癌因性疲憊」是在與癌症和癌症治療相關過程中，患者感受到遠遠超過一般活動與勞動自然產生的疲勞感受，而即使再怎樣休息都還是疲憊不堪，沒辦法將活力補充回來。患者會有像是掉髮、頭暈目眩、感覺累、疲勞或精疲力盡的現象。

5招緩解癌因性疲憊（按圖👇👇👇）

+ 3

目前已有很多癌症並不會致命，但患者卻會因為癌因性疲憊的症狀，而中斷或延誤治療；而台灣癌症安寧緩和醫學會也指出僅1/2的病患，會主動向臨床醫護人員提及疲憊情形，更有1/4病患是需要有藥物協助治療之中重度疲憊症。因此，民眾需要了解這只是治療過程中才有的現象。

造成癌因性疲憊的原因

1. 腫瘤引起：腫瘤會釋放發炎細胞激素（TNF-a）或是消耗體內大量養分及能量

2. 治療引起：化療使用的紫杉醇類藥物或放射線治療引起的貧血，發炎或白血球數目下降等都會造成疲憊。

3. 營養不良：因為進食量減少，養份攝取變少並會造成體內低鉀或低鈉的電解質不平衡而引起疲勞。

4. 其他：因手術開刀造成體質虛弱，免疫力下降，或心理焦慮而產生失眠、抑鬱、壓力等。

相關文章：癌症｜斷食、吃素能抗癌？醫生為你破解6大癌症化療常見迷思👇👇👇

+ 3

如何緩解癌因性疲憊？

1. 運動：

美國運動醫學會建議癌症病人，能運動時就要多活動，就算是每天多走路5~10分鐘都好。許多病人認為自己無法應付運動的體力，但癌因性疲憊不會因休息而恢復，反而要靠持續運動、增強體力來緩解。

2. 作靜態休閒活動轉移注意力：

對於身體虛弱至無法下床的患者；聽音樂、閱讀、看影片或玩遊戲可幫助患者精神集中在喜好的靜態休閒活動中，轉移注意力，分散疲憊感。

3. 瑜伽：

美國臨床腫瘤學會（ASCO）的研究數據，證實輕中強度瑜伽有助緩解癌因性疲憊，甚至被推薦用於乳腺癌以及非轉移性結直腸癌的治療中。

相關文章：癌症｜喜愛吃炸物喝酒易患大腸癌？年輕人別輕視這5種中老年疾病👇👇👇

+ 6

4. 攝取充足營養：

治療過程中需要高熱量和高營養單位的食物，以產生足夠的能量和蛋白質修復人體、提升白血球並改善貧血和睡眠的問題。

5. 適當用藥：

中重度以上的患者需要用藥才能緩解不適感，例如，中樞神經興奮劑或皮質醇類激素；也有民眾會選擇中醫師建議的黃耆萃取物或人參、茯苓等中藥。

延伸閱讀：

從疲勞到癌症只需4步，這些警訊要注意!

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」