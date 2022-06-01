胃酸倒流｜每餐七分飽仍未紓緩不適？減肥、戒甜食7招降復發風險

編按：台灣46歲藝人徐若瑄早前深受「火燒心」胃食道逆流（胃酸倒流）所苦，甚至擔心再也沒辦法唱歌！她在Facebook分享，因為胃酸倒流導致乾咳1個多月，她已經多天沒有碰最愛的咖啡、酒、朱古力等其他甜食，吃東西也只吃七分飽，說自己超級乖了，但「胃酸倒流」還是無解！



７個方法可以降低胃酸倒流發生的機會(按圖了解！)

+ 3

幸好在開始吃胃酸倒流的藥後、搭配不碰咖啡、酒、油炸品、朱古力、甜食、茶，讓她終於舒服多了，說火燒心、火燒喉、乾咳都有好轉，也開心大喊會繼續做自己喜歡的表演工作，要粉絲們陪着她「白頭偕老」。

胃酸倒流、胸口灼熱，甚至食道有異物感、吞嚥困難，打嗝、胸痛、夜咳等種種不舒服，這些都是俗稱「火燒心」的胃酸倒流症狀，一般來說，最容易被胃酸倒流刺激的器官是食道，其他還有更上面的口腔、鼻腔、耳咽管、氣管等。

台灣成大醫院斗六分院胃腸肝膽科醫生陳威廷表示，胃酸倒流好發於中年人，平均每4人就有1人有症狀，通常在服用適當藥物後，症狀可以獲得緩解，但要徹底治療，就必須做好生活飲食型態調整。

相關圖輯：七種食物恐會加劇胃酸倒流（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 14

5大飲食生活習慣容易誘發

55歲的計程車司機陳先生，因為很少運動、體重持續增加，身體質量指數BMI超過30，偶爾有夜嗽、食道異物感，最近幾個月因胸口灼熱感而無法入眠，白天工作時也有胸悶、胸痛症狀，但胸腔科與心臟科檢查並無發現異常，因此轉介到消化內科，做胃鏡檢查才發現有逆流性食道炎。

陳威廷指出，這5大飲食和生活習慣，是影響治療成果與復發頻率的關鍵：

1.愛喝酒、咖啡以及甜食、油炸物、辛辣性食物。



2.用餐時間不固定。



3.吃宵夜進食後立即躺床。



4.肥胖造成腹壓大、缺乏運動導致腸胃蠕動變差。



5.其他高風險因素，包括懷孕、吸煙、壓力，及部分藥物引起。



相關文章：腸胃健康｜3大常見腸胃病成因拆解！中醫教你「摸肚子」消胃脹氣

+ 10

盡早吃藥治療以免導致癌變

由於胃酸倒流也有可能導致癌症的發生，如常見併發症之一的「巴瑞特氏食道」，就是長期胃酸倒流造成食道上皮細胞變性，被視為是食道腺癌的前驅病灶，因此千萬不要忽略而不治療。

治療胃食道逆流，會先考慮藥物治療，當藥物治療無法緩解時，則可以考慮接受內視鏡抗胃酸倒流術及內視鏡食道燒灼術，胃底摺疊手術則是目前最後一線的處置。

醫生提醒，若發現有胃食道逆流症狀，應及早就醫，透過治療及調整飲食生活型態，可以有效改善症狀、減少復發，也降低發生併發症風險。

「7招」避免產生胃酸倒流：

1.高脂、油炸、甜食、糯米、稀飯盡量不要吃。



2.不要一邊吃飯，一邊喝湯。



3.吃東西要細嚼慢嚥，少量別一次吃太多，以免打壞賁門調節。



4.睡覺時稍微抬高枕頭，睡前不要吃東西。



5.盡量穿寬鬆衣服，不要天天穿加壓腹部的衣服。



6.定時定量，不要暴飲暴食，每餐吃七分飽。



7.不要抽煙，胃酸上來時，可先吃無糖口香糖，以分泌口水，中和胃酸。



延伸閱讀：

糖尿病恐致中風、心肌梗塞！醫師：腸泌素、排糖用藥讓存活率大大的提升

從肝炎到肝硬化、肝癌，「肝病三部曲」一招能防堵！醫師圖文解析：務必做對這些事

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」