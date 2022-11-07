胃酸倒流｜中醫分4種類型！4穴位3食療改善胃酸倒流強化腸胃健康

胃酸倒流在中醫治療上，除了可以改善不適感，同時調理身體，也可以透過日常保養來遠離胃酸倒流。



根據台灣國民健康署統計，台灣有1/4的人口罹患胃酸倒流，輕微的症狀包括慢性咳嗽、喉嚨沙啞、胸悶等，嚴重時則會有「火燒心」、胸口灼熱感和胃酸逆流「溢赤酸」等情形。

7個方法可以降低胃酸倒流發生的機會（按圖了解）

+ 3

相關文章：胃酸倒流｜每餐七分飽仍未紓緩不適？減肥、戒甜食7招降復發風險

胃酸倒流中醫分4型 養生食材這樣吃

中醫把胃酸倒流症稱為「泛酸」、「吞酸」、「噫酸」等，除了共同症狀有噁心、反胃、咽乾卡痰之外，大致分為4種類型：

胃火熾盛型

多是因為常吃薑、蒜、胡椒、辣椒、龍眼、荔枝、堅果等燥熱食物所引起，症狀以口乾舌燥、舌破、便秘及胸口灼熱最為常見。

養生食材：建議可以吃些容易幫助消化的食物，如乳酪飲品、酸梅、李子等，可清胃降火。

肝氣泛胃型

大多是因為煩躁易怒、睡眠不足所造成，常見症狀包括：胸悶腹脹、淺眠多夢等。

養生食材：建議可以吃點香蔥、韭菜、蒜苗等食物，幫助疏肝理氣；或蜂蜜、紅棗、百合等食物來幫助寧心安神。

胃酸倒流建議避開3大食物（按圖了解）

+ 5

相關文章：胃酸倒流｜中醫師建議戒吃3大食物 不妥善處理恐釀成食道癌

飲食積滯型

是因飲食過量、缺乏運動所造成，臨床常見胸悶、腹脹、消化不良等症狀。

養生食材：可以吃些白米、山藥、蓮子、秋葵等健脾和胃的食物；或是山楂、白蘿蔔、生薑、木瓜等消食化積的食物。

寒濕內阻型

因過食生冷、冰涼的食物造成，臨床上經常會有大便稀軟、解不乾淨的感覺。

養生食材：平常可以多吃薑，注意飲食習慣，調整生活步調及掌控好情緒，才能真正擺脫胃酸倒流的困擾。

改善胃酸倒流！4穴位強化腸胃健康

胃酸倒流的問題不但會影響呼吸、睡眠，也會影響工作效率和生活品質，建議平時可以多按壓穴位保養，例如手腕內側的「內關穴」；外膝眼下三寸、脛骨旁開一寸的「足三里穴」；距離肚臍四指位置的「中脘穴」；還有腳拇趾與腳食趾趾縫交界點，往上兩橫指的「太衝穴」，常按這4個穴道，可以幫助強化腸胃健康，也能幫助改善胃酸倒流的症狀。

四大穴道養胃，改善胃酸倒流（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：胃酸倒流｜改善火燒心胸口灼熱！按摩養胃4大穴道提升胃健康

2食療+1茶飲助日常養胃

若吃完東西出現胸口心窩處灼熱刺痛、打嗝噯氣偶伴有腹脹、喉嚨痛和清喉嚨等症狀，是胃酸倒流導致。中醫依據《脾胃論》：「內傷脾胃，百病由生。」所述，建議從「脾胃」，也就是人體消化與經絡系統進行調理。以下2種食療能幫助養胃：

1. 養脾胃食療：茯苓、芡實、蓮子、山藥，或以茯苓替代薏仁，更能達到消腫效果。這些食材屬性平和，適合多數體質的人食用。



2. 補氣食療：花旗參、白朮、茯苓、乾薑，不上火又可以健胃利濕、消除水腫，助於促進血液循環；對於喜愛吃生冷食物而導致脾胃不適，再適合不過。



也可以利用中醫茶飲來保健：

佛手健胃茶

【材料】廣藿香3克、佛手9克、炙陳皮3克。

【做法】將3味中藥一起放入杯中，沖入沸水，加蓋泡10分鐘後，放溫即可代茶飲用。

【作用】疏肝理氣、降逆和胃。



延伸閲讀：

胃食道逆流／元凶不是胃酸過多！症狀有哪些？長期刺激恐致癌 6徵兆速就醫

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」