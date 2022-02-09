保暖穴位｜手腳容易冷冰冰點算好？改善體寒按摩4穴道暖身去寒

很多人一到了冬天，就會覺得身體不對勁，最普遍的現象就是手腳容易冰冷，其實其中有9成以上都是因為有潛在的「體寒」問題。



俗話說「十病九寒」，中醫界也有「百病寒為先」的說法，代表許多疾病都是因為身體受寒而引發的。而中醫所講的「體寒」又叫「虛寒」，就是體質虛且寒，而體寒是因為體內陰氣過剩，進而導致身體各項機能減弱，尤其是吸收與消化功能，導致身體無法吸收足夠的熱量。

▼體寒分成三等級（點擊下圖看清！👇👇👇）

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三種體寒的症狀

而不管是叫體寒還是虛寒，都有不同的程度與等級，而出現的症狀也有所不同。以下就告訴大家中醫所區分的不同程度體寒症狀。

一、輕度體寒

1. 手腳冰冷畏寒。

2. 臉色黯淡血氣不足。

3. 容易疲倦，睡眠品質不佳。

4. 容易傷風感冒，不容易快速痊癒。

5. 骨關節易痠痛。

6. 女性生理期經痛嚴重。

只要符合3項（含）以上，就是輕度體寒。



二、中度體寒

1. 皮膚乾燥，容易龜裂。

2. 腹部腫脹，慣性便秘。

3. 口腔或嘴角發炎。

4. 手指與腳部血液循環差，皮膚容易受凍發紫。

5. 女性生理期紊亂，天氣寒冷時會出現延期或月經變少的狀況。

只要符合3項（含）以上，就是中度體寒。



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三、重度體寒

1. 穿著厚衣厚襪或睡眠蓋厚被卻仍感覺手腳冰冷。

2. 經常感覺手腳發麻。

3. 習慣性倦怠，四肢無力。

4. 經常感覺胃脹氣，腹部不適。

5. 出現頻尿狀況，或是想排尿卻不易排出或排不乾淨。

6. 女性經期延長，經常發生經痛，難以忍受。

只要符合3項（含）以上，就是重度體寒。



按摩四大穴道，暖身除體寒

1. 關元穴：於肚臍下四橫指寬處。

2. 三陰交穴：於腳踝內側凸起往上四橫指寬處。

3. 神闕穴：於肚臍的中央處

4. 足三里穴：於外膝眼下四橫指寬處。

除了按摩穴道，適度的運動與不要過量的飲食也是日常保健的要點。

另外也可以喝點紅糖薑茶，可以說是專門針對女性體寒而設計的怯寒飲品，其中紅糖具有驅寒補血的功能。而薑能溫通脾胃之氣。而薑有生、乾兩種，生薑善於清理經絡臟腑中的陰濁之氣，而乾薑則擅長溫化脾胃去寒濕。

▼人體6大部位要保暖？（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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