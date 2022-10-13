耳鳴聲大致睡眠障礙點算好？中醫教一招改善　中藥搭配針灸緩解

台灣60歲的黃小姐選擇在「耳順之年」從職場退休，正準備開心迎接新人生，不料卻在退休幾個月後，出現暈眩合併嘔吐現象。



經西醫診斷為「梅尼爾氏症」造成的耳鳴，服用藥物後症狀依然不見改善，於是求診中醫診治，左耳聽力也總算在治療得到改善，耳鳴的聲音也一併減弱，重拾生活品質。

耳鳴的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：【耳鳴】9大原因鼻竇炎或腦生腫瘤？感冒後發作一周無改善即就醫

耳鳴成因複雜 與五臟六腑和十二經脈有關

台灣台南市立醫院中醫部醫師趙念廷指出，上述患者自述在暈眩及嘔吐現象後，接下來2個月，又發現左耳似乎聽不太到低頻的聲音，有時還會出現忽大忽小的「沙沙」聲，或有蟬鳴般的「唧唧」聲。其實耳鳴的成因複雜，《醫學真經》中提到：「十二經脈，上終於耳，其陰陽諸經，適有交並。」可知耳朵與五臟六腑和十二經脈均有密切關聯。

治療耳鳴 中藥搭配針灸緩解

而在治療方面，趙念廷說明，因風熱侵襲、痰火上擾、腎精虧損或是脾胃虛弱…等皆有可能造成耳鳴。除了使用中藥，也建議可配合針灸以達更佳的療效，如耳朵周圍的耳門、聽宮、聽會、翳風等穴，以及遠處如中渚、合谷、風池，或是頭皮針等，都是臨床上常用的穴道和部位。

相關文章：【耳中風】耳鳴突然單耳失聰5大症狀 貧血糖尿高危多吃蝦蜆菠菜👇👇👇

+ 9

合併睡眠障礙 環境音助眠效果佳

耳鳴的患者也會合併出現如聽力損傷、耳悶脹感、睡眠障礙、情緒不佳等問題，尤其是睡眠障礙，在夜深人靜時，患者會覺得耳鳴聲大到影響睡眠，此時可嘗試播放輕音樂或利用其他些許的環境音，來遮蔽耳鳴聲以助眠，往往會有不錯的效果。

相關文章：耳鳴｜聽到蟬鳴嗡嗡叫瞓得差？ 3類耳鳴原因單側血管塞或鼻咽癌👇👇👇

+ 19

及早治療預後佳 飲食清淡、定期運動

趙念廷提醒，耳鳴患者應盡早接受治療，因隨著病情的進展，治療效果和預後會較差。而且飲食應清淡，避免油炸烤辣，以防積滯成痰阻礙氣血。此外，不少耳鳴和情緒壓力相關，建議可以養成運動的習慣，尋找適合自己的紓壓管道，治療才能事半功倍。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」